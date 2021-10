https://mundo.sputniknews.com/20211005/la-ue-incluye-a-costa-rica-y-uruguay-en-la-lista-gris-de-paraisos-fiscales-1116761972.html

La UE incluye a Costa Rica y Uruguay en la lista gris de paraísos fiscales

BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea (UE) incluyó a Costa Rica, Uruguay y otros cuatro países en la denominada lista gris de paraísos fiscales... 05.10.2021, Sputnik Mundo

Asimismo el Consejo decidió retirar a Anguila, Dominica y Seychelles de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (lista negra).Los tres habían sido incluidos en la referida relación porque no cumplían el criterio de transparencia fiscal de la UE, que consiste en obtener al menos la calificación de "conforme en gran medida" otorgada por el Foro Global de la OCDE con respecto al intercambio de información previa solicitud.Dos veces al año, el Consejo revisa su lista de países y territorios no cooperadores y el documento de acompañamiento sobre la situación actual (lista gris).Esta práctica se estableció en 2017 para promover la buena gobernanza mundial en el ámbito fiscal e informar a los Estados miembros sobre qué países y territorios no pertenecientes a la UE incurren en prácticas fiscales abusivas.De este modo pueden adoptar medidas de defensa para proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales.

