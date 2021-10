https://mundo.sputniknews.com/20211005/la-cosmonauta-que-entreno-a-yulia-peresild-comparte-con-sputnik-algunos-de-sus-secretos-1116761323.html

La cosmonauta que entrenó a Yulia Peresild comparte con Sputnik algunos de sus secretos

— ¿Qué le pareció la idea de rodar una película en el espacio?— Es una experiencia sin precedentes en la historia del cine. El espacio es un ambiente único que permitirá captar imágenes igual de únicas. Se puede rodar cualquier película, desde luego —de ciencia ficción, de fantasía o sobre el espacio— en un estudio con una pantalla verde y luego retocar las imágenes por computadora. Pero es imposible transmitir de manera totalmente auténtica las emociones y los movimientos de un actor en condiciones de ingravidez.La ingravidez es algo que no se puede separar de la EEI, donde viven y trabajan las tripulaciones de Rusia y de otros países. El director tendrá la oportunidad de filmar todo en condiciones reales, en un entorno natural para los cosmonautas y en un escenario real. Por lo tanto, las emociones y los sentimientos de la actriz también serán especiales y auténticos.Será una experiencia única en la realización cinematográfica. En la Tierra, podemos caminar a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Pero en el espacio, se pueden dar giros en todos los planos, en cualquier lado y en cualquier dirección, por lo que es posible sacar tantos planos como quieran. La verdad es que los cosmonautas también estudian fotografía y edición de video, actuación y dirección de cine. Bueno, no es una preparación tan profesional como la que tienen los egresados de algunas universidades prestigiosas, pero nosotros también aprendemos muchas cosas.— Siempre pensé que si quieres ser cosmonauta, tienes que empezar a prepararte casi desde la infancia. ¿Ha soñado con ser cosmonauta?— No, no he soñado con ser cosmonauta desde que era niña. Al ser hija de un militar, nunca podría haber imaginado que algún día volaría al espacio. No tenía las mismas oportunidades que los niños que vivían en las ciudades más grandes de la URSS. Viví en pequeñas guarniciones militares. Pero siempre me interesó el espacio, y esto fue lo que me llevó a la órbita.— ¿En qué consiste la preparación para ir al espacio y cuánto suele durar?— Me tomó ocho años. Pero no olviden que me refiero a la preparación profesional: conocemos cada tornillo de la nave espacial y de la EEI.En cuanto al director Klim Shipenko y Yulia Peresild, tienen otras metas. Solo han tenido que someterse a una capacitación mínima, como estudiar la estructura de la estación, de la nave y de los sistemas de soporte vital. Es necesario para que simplemente puedan vivir y estar a bordo de la estación y para que puedan cumplir con su tarea de filmar los episodios de nuestro futuro superventas.— ¿Cómo lograron entrenar tan rápido a una actriz y a un director, unas personas tan alejadas del espacio? ¿Puede esta experiencia ser utilizada en el futuro para enviar a la órbita a periodistas, directores o médicos?— Ya visitaron la EEI varios médicos, donde llevaron a cabo sus actividades profesionales. Todo depende de las tareas que nos planteemos. Incluso tenemos experiencia de enviar a turistas a bordo de la estación. No tuvieron que aprender todo a fondo.Y en el sector cinematográfico, es necesario llevar a cabo un gran experimento para entender y conocer todos los matices, dificultades y problemas que puedan ocurrir en el futuro. Este es el experimento que estamos realizando, los primeros en el mundo. Es importante comprender que la tecnología no se detiene. Podemos comparar las películas en blanco y negro con las que se hacen hoy en día. Por ejemplo, Avatar: en esta cinta, es imposible entender dónde comienza y termina la realidad, dónde está el mundo real y dónde, uno digital.La tecnología sigue evolucionando. Y esto nos permite rodar películas en el espacio. El director podrá utilizar equipos especiales, y la actriz podrá aplicar el maquillaje. Pero no es más que la primera experiencia que permitirá entender cómo se deben rodar las películas de ficción en el espacio. Estoy segura de que durante este breve período de tiempo que pasarán en la estación, los chicos adquirirán importante experiencia y, por supuesto, que la compartirán con todo el mundo. Y nosotros tendremos una maravillosa película.— ¿Qué futuro le espera a este proyecto? ¿Es posible que en varias décadas la EEI cuente con su propio estudio cinematográfico y que rodar en el espacio sea algo normal y corriente?— Tener un estudio de cine se puede contemplar de cara al futuro. Claro que podríamos intentar imaginar cómo podría ser dentro de muchos años, pero nadie lo sabe con certeza. Pero realmente creo que en el futuro, saldremos más allá de nuestro planeta y hasta más allá del sistema solar. Exploraremos la Luna. Y, por supuesto, el rodaje también estará en la agenda.— Fue una experta invitada en la Ciudad de las Estrellas, donde compartió su experiencia y consejos con el equipo de filmación. ¿Podrían compartir con nosotros algunos de los consejos? Por ejemplo, ¿cómo se lava el pelo o se aplica el maquillaje en el espacio? ¿Se pueden llevar los cosméticos a la órbita?— Es una pregunta muy seria que requiere de una larga respuesta y no se puede responder en pocas palabras.Lo primero que tenemos que entender y aceptar es el hecho de que allí hay ingravidez. No se pueden llevar consigo maquillaje con una textura de polvo. Por ejemplo, debe ser un polvo compacto, y no uno suelto, para que no se esparza por toda la EEI. Y si hablamos de otros cosméticos para los ojos, las cejas o el cabello, deben ser fáciles de usar.Por ejemplo, me gusta delinear los ojos, así que llevé un delineador conmigo. No voy a dar el nombre de la empresa, prefiero que sea un secreto. Pero sí que se pueden llevar cosméticos a la EEI, simplemente es necesario elegirlos correctamente y cumplir con todas las condiciones.

