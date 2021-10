https://mundo.sputniknews.com/20211005/kremlin-asegura-que-la-caida-de-facebook-no-afecto-su-funcionamiento-1116747830.html

Kremlin asegura que la caída de Facebook no afectó su funcionamiento

Kremlin asegura que la caída de Facebook no afectó su funcionamiento

MOSCÚ (Sputnik) — La caída masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp no afectó el funcionamiento de la Administración de Kremlin, informó el portavoz de la... 05.10.2021, Sputnik Mundo

"No podemos confiar en tales mensajeros para el trabajo y no se permite [usarlos]. En lo que se refiere al funcionamiento del sitio web del presidente, funcionaba sin caídas", dijo.Añadió que en el marco del trabajo de la administración no se utilizan las aplicaciones mencionadas y que la comunicación se realiza a través de una línea especial.El 4 de octubre, millones de usuarios de redes sociales tuvieron problemas para usar Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn y Telegram, entre otras plataformas.En las aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp, el corte duró más de seis horas.Más tarde el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó por la interrupción del funcionamiento de la plataforma, así como de Instagram y WhatsApp, y afirmó que los servicios ya están en línea.Según Zuckerberg, el corte se debió a un cambio de configuración defectuoso.

