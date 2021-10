https://mundo.sputniknews.com/20211005/fiscalia-de-panama-anuncia-que-investigara-acusaciones-de-papeles-de-pandora-1116737636.html

Fiscalía de Panamá anuncia que investigará acusaciones de Papeles de Pandora

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Procuraduría General de Panamá anunció que investigará la información filtrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de... 05.10.2021

El Gobierno de Panamá contactó previamente con el ICIJ para evitar el uso sensacionalista del nombre del país, e informó que la Superintendencia de Sujetos no Financieros actuará para proteger la imagen y reputación de la nación istmeña.La Procuraduría se comprometió además a ofrecer la cooperación penal internacional requerida por otros Estados y jurisdicciones mencionadas en la investigación periodística, para combatir eficazmente toda forma de delito.A su vez, la Presidencia de la República agregó en un comunicado que la Dirección General de Ingresos iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos señalados por los Papeles de Pandora.El pronunciamiento destaca que Panamá ha firmado acuerdos de cooperación internacional para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente y competitivo."Producto del continuo trabajo que estamos efectuando, en un solo año, por incumplimiento de la regulación panameña se suspendieron más del 50% de las 762.709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público", señala el texto.La administración del presidente Laurentino "Nito" Cortizo se blindó así de un escándalo como el destapado en 2016 justo por el ICIJ, que con el nombre "Panamá Papers" dejó en evidencia todo un entramado de empresas "offshore" (extraterritoriales) para obtener beneficios fiscales.El Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) rechazó los cuestionamientos de la investigación periodística internacional "Papeles de Pandora" sobre actos ilícitos amparados por los servicios legales prestados en la nación istmeña.El líder gremial reivindicó la legitimidad de los servicios corporativos que ofrecen los abogados de Panamá, y cuestionó la ética en una información salida de filtraciones, en base a la ruptura de la confidencialidad abogado-cliente."Todos los contextos expuestos en la publicación deben investigarse y por eso debemos iniciar con la ilegalidad de la información obtenida que violenta las garantías legales constitucionales y convencionales en el mundo entero de cualquier ciudadano que interactúa con su abogado", declaró Araúz.En su pronunciamiento, Araúz cuestionó a los Estados que no legislan para impedir que sus ciudadanos creen estas estructuras "offshore", o sea, en territorios externos, y ratificó la "buena fe" de los abogados panameños.La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países, y por el daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, Mossack Fonseca se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.Los recién expuestos Papeles de Pandora señalan a 35 jefes y exjefes de Estado, incluidos los actuales presidentes Sebastián Piñera (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Guillermo Lasso (Ecuador), y más de 330 altos cargos y políticos en 91 países.En particular aparecen implicados, el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador Pep Guardiola.

