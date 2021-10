https://mundo.sputniknews.com/20211005/el-vaticano-exige-leyes-y-politicas-no-discriminatorias-para-los-refugiados-1116746772.html

El Vaticano exige leyes y políticas no discriminatorias para los refugiados

El Vaticano exige leyes y políticas no discriminatorias para los refugiados

ROMA (Sputnik) — Los países que acogen a los refugiados deben tratarlos como iguales, declaró la subsecretaria de la Sección para las relaciones con los... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T11:59+0000

2021-10-05T11:59+0000

2021-10-05T12:01+0000

internacional

vaticano

refugiados

ley

Algunos países "aplicaron una estrategia de externalización" hacia los refugiados, pero deberían "buscar estrategias que impliquen a todos como socios iguales", destacó Di Giovanni, notando que la humanidad está atravesando una crisis de solidaridad.En sus palabras, a fin de aliviar el problema se necesitan acciones concretas, como la concesión de visados humanitarios y la apertura de corredores humanitarios para los más vulnerables.Además, indicó la representante de la Santa Sede, hay que "afrontar las causas de conflictos e inestabilidad, de manera que la gente pueda vivir en paz y seguridad en sus países de origen".Uno de los factores que agravan la situación de los refugiados son las sanciones económicas, las cuales, en opinión del Vaticano, no son eficaces y deberían ser relajadas.En las condiciones de la pandemia del coronavirus adquiere una importancia particular la asistencia sanitaria a los prófugos, que debe asegurarse "con leyes no discriminatorias y concretas, concentradas en el bien de cada persona y basadas en el derecho a la vida para todos", subrayó Di Giovanni.

vaticano

vaticano, refugiados, ley