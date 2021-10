https://mundo.sputniknews.com/20211005/el-tribunal-espanol-falla-que-cerrar-el-parlamento-por-el-covid-vulnero-los-derechos-politicos-1116748736.html

El Tribunal español falla que cerrar el Parlamento por el COVID vulneró los derechos políticos

El Tribunal español falla que cerrar el Parlamento por el COVID vulneró los derechos políticos

BARCELONA (Sputnik) — El Tribunal Constitucional de España falló que la suspensión de la actividad del Parlamento al inicio de la pandemia del COVID vulneró... 05.10.2021, Sputnik Mundo

Según comunicó el alto tribunal en un adelanto de parte dispositiva, la sentencia "considera que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados".El tribunal se pronunció así sobre el recurso de amparo presentado por el partido de ultraderecha Vox contra la medida que tuvo lugar durante el primer confinamiento por el coronavirus, en marzo de 2020.Aunque el Parlamento español no cerró completamente durante la crisis sanitaria, la mesa del Congreso de los Diputados (Cámara baja) dejó en suspenso temporal algunos procedimientos.Esta es la segunda vez que el Tribunal Constitucional cuestiona el papel de las instituciones españolas durante la pandemia del coronavirus.En julio, sus magistrados declararon inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que implicó el confinamiento estricto de los ciudadanos y el cierre perimetral de municipios.La sentencia resolvió que se vulneraron los derechos fundamentales de la población al impedir la libre circulación, algo que se debería haber amparado bajo un estado de excepción en vez del de alarma.

Tomas Bonzon Menos mal que este estúpido grupo que se considera un tribunal tardó lo suficiente como para darle chance al gobierno a controlar la pandemia. Cada vez es más evidente que el Reino Bananero de España está moribundo.

