https://mundo.sputniknews.com/20211005/el-inesperado-vinculo-entre-la-hipertension-y-la-demencia-1116721582.html

El inesperado vínculo entre la hipertensión y la demencia

El inesperado vínculo entre la hipertensión y la demencia

Más de 1.000 millones de personas sufren de hipertensión en el mundo. Un equipo de científicos ha vinculado la alta presión arterial a la pérdida del volumen... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T08:00+0000

2021-10-05T08:00+0000

2021-10-05T08:00+0000

ciencia

salud

cerebro

demencia

hipertensión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1116721202_0:1207:2048:2359_1920x0_80_0_0_734317ead27df3d40a51ae2163ce3593.jpg

Durante el estudio, los investigadores de Australia y China analizaron las imágenes por resonancia magnética de 11.399 personas diagnosticadas con hipertensión en distintas edades: antes de los 35 años, entre los 35 y los 44 años y entre los 45 y los 54 años. Luego, las compararon con las de las personas que no sufrían de hipertensión. Llegaron a la conclusión de que había un vínculo entre la alta presión arterial y el tamaño del cerebro.En cada grupo de edad, los participantes diagnosticados con hipertensión mostraban una pérdida del volumen cerebral. Pero lo que sorprendió a los científicos fue el hecho de que la hipertensión diagnosticada antes de los 35 años estaba asociada a una mayor reducción del cerebro.El especialista subraya además que todavía se necesitan más estudios para averiguar si la alta presión arterial diagnosticada a una edad más temprana realmente está vinculada con la disminución del volumen cerebral.Para evaluar el riesgo de demencia, los autores del estudio compararon los datos de 124.053 personas diagnosticadas con hipertensión con los de las personas sanas. Concluyeron que el riesgo era un 61% mayor en las personas diagnosticadas con presión arterial alta en las edades comprendidas entre los 35 y 44 años.En cuanto al riesgo de desarrollar la denominada demencia vascular —que se debe a los problemas del flujo sanguíneo en determinadas partes del cerebro—, era un 69% mayor en las personas diagnosticadas con hipertensión entre los 35 y los 44 años. Es, además, un 80% mayor en los participantes más jóvenes de 35 años, y un 45% más probable para las personas entre 45 y 54 años.Al mismo tiempo, los investigadores no encontraron un vínculo entre la alta presión arterial y el riesgo de padecer alzhéimer.Shang se muestra convencido que un monitoreo de la presión arterial a gran escala podría contribuir a prevenir la demencia en muchas personas. Ahora su equipo tiene previsto realizar más estudios para averiguar si la demencia en los participantes había sido vinculada a otros factores de riesgo, como la diabetes o los accidentes cerebrovasculares. Cabe señalar que la mayoría de los voluntarios pertenecía a la raza blanca, por lo que los resultados del estudio no son necesariamente extrapolables a las personas de otros grupos étnicos o razas.

https://mundo.sputniknews.com/20210927/los-tomates-geneticamente-editados-para-tratar-la-hipertension-ya-estan-en-japon-1116450005.html

https://mundo.sputniknews.com/20210817/el-mejor-alimento-y-el-mejor-habito-para-prevenir-la-demencia-1115166136.html

https://mundo.sputniknews.com/20210928/estos-6-habitos-alimentarios-destruyen-tu-cerebro-1116542800.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, cerebro, demencia, hipertensión