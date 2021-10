https://mundo.sputniknews.com/20211005/el-filme-el-buen-patron-representara-a-espana-en-los-oscar--1116745841.html

El filme 'El buen patrón' representará a España en los Óscar

El filme 'El buen patrón' representará a España en los Óscar

La película de Fernando Léon de Aranoa ha sido la seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. La cinta ha superado a... 05.10.2021, Sputnik Mundo

España ya tiene candidata para la edición número 94 de los Óscar. La película El buen patrón de Fernando León de Aranoa viajará a Los Ángeles para optar a la nominación a la estatuilla de oro. Los intérpretes Irene Escolar y Ricardo Gómez, junto al presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, Marino Barroso, han revelado el título escogido por los miembros de la institución. Un anuncio realizado justo unas horas antes de la celebración el 6 de octubre del primer Día del Cine Español. "Es una alegría y un orgullo para todos los que hemos hecho 'El buen patrón' poder representar a nuestra cinematografía en los premios Óscar", ha comentado León de Aranoa a Europa Press.El buen patrón es una sátira del mundo laboral que gira alrededor del propietario de una fábrica de balanzas de industriales de una ciudad pequeña. Una comedia en la que confluyen caciquismo y españolidad. "No tengo duda de que lo que cuenta, y cómo lo cuenta trasciende nuestras fronteras y va a ser entendido y celebrado allí donde se proyecte la película, como ha sucedido ya en los festivales internacionales en los que se ha mostrado", ha destacado el director. Al frente, Javier Bardem, actor que sabe lo que es llevarse un Óscar. Lo hizo con No es país para viejos y cuenta con otras dos nominaciones más.La propuesta de León de Aranoa ha convencido a la Academia. El filme ha superado a Madres paralelas de Pedro Almodóvar, película protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón sobre dos mujeres que coinciden en una habitación de hospital antes de dar a luz, y a Mediterráneo de Marcel Barrena, una historia sobre la emigración a bordo del barco de rescate Open Arms y con Dani Rovira y Eduard Fernández como papeles principales.En 2002, la Academia seleccionó otra película de León de Aranoa para representar a España en los Óscar. Los lunes al sol fue su primera cinta en tratar de alcanzar la nominación en Estados Unidos. Precisamente, derrotó a otra película de Almodóvar, Hable con ella. Además, lo hizo con Javier Bardem en el elenco, aunque en un papel muy distinto. Entonces, no consiguió llegar a la gala. Veremos que sucede la próxima edición.La última película española que apareció entre los cinco finalistas a Mejor Película Internacional fue Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. La pasada ceremonia, La trinchera infinita se quedó a las puertas. En cuanto a victorias, Mar adentro de Alejandro Amenábar ha sido la última llevarse en la estatuilla. En total, España ha ganado la categoría en cuatro ocasiones.

