https://mundo.sputniknews.com/20211005/eeuu-dio-una-orden-a-google-para-que-identifique-a-cualquiera-que-haya-buscado-a-esta-persona-1116740344.html

EEUU ordenó a Google que identifique a cualquiera que haya buscado a esta persona

EEUU ordenó a Google que identifique a cualquiera que haya buscado a esta persona

El Gobierno de Estados Unidos emitió una orden secreta a Google para que la compañía identificará a todas las personas que realizaron búsquedas en internet... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T04:45+0000

2021-10-05T04:45+0000

2021-10-05T04:57+0000

eeuu

google

internacional

privacidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103245/31/1032453102_0:107:3001:1795_1920x0_80_0_0_058c96eb7136e1daab79d4cd78115950.jpg

En particular, las autoridades estaban interesadas en todo aquel que haya buscado información personal de una menor que ha sido secuestrada y presuntamente víctima de una agresión sexual. Esta información incluye su nombre, la dirección donde reside y el nombre completo de su madre.Según la orden, Google tuvo que proporcionar los datos —cuentas de Google y direcciones IP— de las personas que realizaron dichas búsquedas a lo largo de 16 días de 2019, que es cuando ocurrieron los hechos. La compañía acabó entregando los datos a mediados de 2020, reporta Forbes, aunque se desconoce el número de usuarios implicados.Esta clase de solicitudes se conocen en EEUU como orden judicial sobre palabras clave y, aunque no es la primera vez que se realiza, ha sido la más amplia en cuanto a la cantidad de términos de búsqueda incluidos.La polémica de las órdenes judiciales de palabras claveSolo ha habido dos casos más cuando este tipo de órdenes emitidas por las autoridades estadounidenses se han hecho públicas. La primera vez tuvo lugar en 2017, cuando un juez de Minnesota firmó una orden judicial exigiendo a Google información sobre toda persona que haya buscado el nombre de una víctima de fraude.El segundo caso ocurrió más recientemente en 2020, cuando las autoridades estaban interesadas en los datos de cualquier persona que haya buscado la dirección de una víctima que era testigo clave bajo protección en un caso contra el cantante R. Kelly. Su domicilio fue incendiado.Aunque en realidad Google cumple con miles de órdenes judiciales cada año, las que están relacionadas a las palabras clave son las que más polémica generan. En muchos casos las autoridades ya tienen una cuenta de Google en particular cuya información quieren recibir y que saben que está relacionada a un crímen, destaca el medio.Sin embargo, las órdenes basadas en las palabras clave se parecen más a una especie de pesca, en las que los agentes tienen la esperanza de dar con sospechosos fuera de la vista del Gobierno. De hecho, estas solicitudes se parecen en cierta medida a las llamadas órdenes de barrera geográfica, en las que los investigadores piden que Google les proporcione los datos de todas las personas que estuvieron en un determinado lugar a una hora determinada.Este último caso demuestra que Google sigue cumpliendo con las controvertidas órdenes judiciales del Gobierno estadounidense a pesar de su dudosa legalidad, destaca Forbes. Además, el otro peligro que acarrean estas órdenes es que pueden llegar a implicar a gente inocente que por pura casualidad podría haber buscado ciertos términos.El Gobierno asegura que serán muy pocas las personas que buscarán nombres, direcciones y números de teléfono específicos en un determinado periodo de tiempo. No obstante, los expertos en privacidad están preocupados de que tales órdenes puedan servir de precedente y que podrían ir en contra a la Cuarta Enmienda de EEUU, que debería proteger contra la violación de una expectativa razonable de privacidad por parte de un funcionario del gobierno.También existen temores por la violación de la Primera Enmienda sobre la liberdad de expresión, puesto que los usuarios de Google podrían experimentar ansiedad por la información personal que podría acabar en las manos de los funcionarios solo por las palabras que buscaron en internet."El rastreo del historial de búsquedas en las bases de datos de Google le da a la Policía la posibilidad de identificar a gente basándose en lo que podrían haber pensado, sea la razón por la que sea, en algún momento del pasado", explica Jennifer Granick, consejera en vigilancia y ciberseguridad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.Uno de los temores que expresa Granick es que estos métodos de investigación llegarán inevitablemente hasta las personas inocentes, especialmente si los términos de búsqueda o periodos de tiempo indagados no son lo suficientemente precisos. Y lo peor de todo, agrega la experta, es que la Policía lo está haciendo en secreto, lo cual aísla el tema del debate público y cualquier regulación.De hecho, este último caso también tenía que permanecer en secreto, pero la orden judicial se dió a conocer después de que fuera revelada accidentalmente por el Departamento de Justicia en septiembre de 2021. Antes de que fuera retirado del acceso público, Forbes estudió a fondo dicho documento.Los datos que el Gobierno de EEUU puede solicitarAunque se habla principalmente sobre las identidades de las cuentas de Google y las direcciones IP, en realidad los funcionarios del país norteamericano tienen más intereses. Así, en el último caso los funcionarios también esperaban que Google les pudiera proporcionar los datos de CookieID de todos los usuarios que realizaran las búsquedas sospechosas.Dichos CookieID son en esencia una colección de identificadores que se usan para agrupar todas las búsquedas realizadas desde un determinado dispositivo, incluso si los usuarios en cuestión no estaban ingresados en sus cuentas de Google.Un último aspecto preocupante de la orden judicial de las palabras clave emitida por los jueces ha sido el hecho de que publicaron el nombre de la víctima de rapto, junto con su perfil de Facebook, su número de teléfono y dirección, lo cual supone una potencial violación de la privacidad de la menor.El documento donde venían todos estos datos ya fue retirado del acceso público, pero esto ocurrió solo después de que Forbes contactara con el Departamento de Justicia para que comenten sobre la situación. Con ello, el medio destaca que en los últimos años la revelación de los datos personales de víctimas de abusos sexuales menores de edad se ha convertido en algo normal para las autoridades.

https://mundo.sputniknews.com/20210927/los-5-trucos-para-buscar-en-google-como-un-experto-1116461878.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/el-regulador-antimonopolio-de-corea-del-sur-multa-a-google-con-170-millones-1116025081.html

https://mundo.sputniknews.com/20210903/llueven-las-demandas-contra-google-por-su-practicas-monopolistas-en-la-publicidad-digital-1115712302.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/cinco-trucos-para-exprimir-el-navegador-google-chrome-al-maximo-1115691009.html

https://mundo.sputniknews.com/20210917/google-y-apple-del-lado-de-la-delincuencia-en-rusia-1116171969.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, google, privacidad