Cardi B acapara todas las miradas en la Semana de la Moda de París con sus extravagantes 'looks'

Cardi B acapara todas las miradas en la Semana de la Moda de París con sus extravagantes 'looks'

La flor y nata del mundo de la moda y el espectáculo se congrega en París para disfrutar de las nuevas colecciones de las marcas más lujosas. La rapera Cardi B... 05.10.2021, Sputnik Mundo

Así, la intérprete de Up acudió a una exhibición dedicada a la obra de Thierry Mugler con una de sus creaciones de la colección otoño/invierno 1995: un elegante vestido rojo de lentejuelas con un pronunciado escote. Complementó su look con una impresionante capa con plumas y unos guantes largos.Luego, dejó a más de uno boquiabierto con otro atuendo de Mugler que consiste en un sensual corsé de cuero negro y una falda transparente.En su cuenta de Instagram, calificó al diseñador como "una de sus mentes creativas favoritas" y le agradeció por incluirla en la lista de invitados del evento.Un conjunto surrealista de Schiaparelli, decorado con elementos dorados en forma de partes del cuerpo humano y complementado con una insólita máscara amorfa, tampoco dejó indiferentes a los asistentes al evento.También lució otro atuendo de Schiaparelli que nos hace recordar las tendencias de moda de los ochenta: consiste en una boina de cuero negro y un abrigo clásico decorado con botones dorados.Fueron los atuendos de Richard Quinn los que llamaron más la atención en la Semana de la Moda y colocaron a la rapera en la lista de las celebridades más extravagantes del evento.Primero, sorprendió a todos con un abrigo de cuero al estilo punk decorado con púas de metal...…luego, asistió a un desfile vestida con un sensual mono violeta al estilo de los 60......pero fue el estrafalario atuendo verde brillante con una capucha en forma de flor el que se hizo viral en las redes.Algunos usuarios compararon a la rapera con Lady Gaga o hasta con un personaje del programa infantil Teletubbies.Este abrigo estampado de Balenciaga, complementado con un sombrero negro al estilo retro y unos guantes de cuero, fue, sin duda alguna, uno de los looks más elegantes de Cardi B en la Semana de la Moda.La exótica falda estampada de Roberto Cavalli y el atrevido mono dorado de Chanel tampoco dejaron indiferentes a los fans de la artista.

