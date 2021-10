https://mundo.sputniknews.com/20211004/soldados-britanicos-reparten-gasoil-en-sureste-del-pais-para-aliviar-crisis-de-combustible-1116708816.html

Soldados británicos reparten gasoil en sureste del país para aliviar crisis de combustible

Soldados británicos reparten gasoil en sureste del país para aliviar crisis de combustible

LONDRES (Sputnik) — Unos 65 militares se pusieron al volante de camiones cisterna este lunes 4 en la última acción ordenada por el Gobierno de Boris Johnson... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T14:12+0000

2021-10-04T14:12+0000

2021-10-04T14:12+0000

internacional

europa

reino unido

combustible

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107600/36/1076003663_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_ec65d2ba9629731b7c02b70e14a93531.jpg

"Hemos enviado conductores adicionales como una precaución extra", declaró a medios británicos el ministro del Tesoro, Rishi Sunak, antes de afirmar que "la situación está mejorando".En torno al 22% de las gasolineras de Londres y la región del sureste de Inglaterra continuaban desabastecidas once días después de que trascendieran por primera vez los problemas que estaba experimentando BP para abastecer su red de establecimientos.El letrero de "no hay coombustible" ondeaba en la entrada de muchas gasolineras durante el fin de semana, según pudo comprobar Sputnik por medios propios y con informes externos.Así fue el caso de la funcionaria municipal Mary (prefiere reservarse su apellido), que finalmente consiguió llenar el depósito de su vehículo, para hacer un viaje imprescindible, después de visitar seis gasolineras el 2 de octubre.El Gobierno achaca la crítica situación a la escalada en la demanda de combustible, que se disparó ante el miedo de los conductores a no poder repostar.Hasta 200 soldados están en alerta de ser movilizados en las próximas horas para aliviar la situación que ha provocado la falta de conductores de vehículos pesados.Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a tramitar con urgencia 300 visados temporales en lo que será la primera tanda de camioneros europeos que acepten trabajar en Reino Unido.Interior ha aceptado suspender las reglas de inmigración del postBrexit y permitir la entrada libre desde la Unión Europea de 5.000 conductores y 5.500 trabajadores de la industria avícola en un programa de emergencia de tres meses enfocado a "salvar las navidades".La escasez de mano de obra afecta a múltiples sectores de la economía británica, desde agricultura y ganadería, a la alimentación al por menor y la hostelería.La Asociación Nacional del Porcino ha alertado que hasta 120.000 cerdos corren el riesgo de ser sacrificados debido a la falta de personal en los mataderos del país.

https://mundo.sputniknews.com/20211001/la-crisis-del-gas-dana-al-consumidor-britanico-1116657611.html

https://mundo.sputniknews.com/20210930/el-reino-unido-afirma-tener-bajo-control-la-crisis-de-combustible-1116597154.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, reino unido, combustible