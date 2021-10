https://mundo.sputniknews.com/20211004/senador-stoltenberg-propone-reanudar-el-formato-rusia-otan-1116715716.html

Senador: Stoltenberg propone reanudar el formato Rusia-OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, propuso al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reanudar el diálogo en el marco... 04.10.2021

El senador formó parte de la delegación rusa en la 76 sesión de la Asamblea General de la ONU que se celebró en Nueva York del 20 al 24 de septiembre.El senador señaló que Lavrov planteó, en particular, retirar las fuerzas armadas "en lugares de contacto, relativamente hablando de unos 20 o 30 kilómetros", pero Stoltenberg se negó y ofreció a Rusia volver a tener un representante en Bruselas.El senador resaltó que finalmente no se alcanzó un acuerdo en las negociaciones.Lavrov, durante la protocolaria sesión de fotos con Stoltenberg, anunció a la prensa que Rusia no se plantea unirse a la OTAN.

