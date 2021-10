https://mundo.sputniknews.com/20211004/rusia-declara-persona-no-grata-a-un-empleado-de-la-embajada-de-macedonia-del-norte-1116698734.html

Rusia declara persona no grata a un empleado de la Embajada de Macedonia del Norte

MOSCÚ (Sputnik) — Un empleado de la Embajada de Macedonia del Norte en Moscú será expulsado en respuesta simétrica a una medida similar anunciada en agosto por... 04.10.2021, Sputnik Mundo

La encargada de negocios de la República de Macedonia del Norte en Rusia, Olivera Causevska-Dimovska, fue convocada este lunes, 4 de octubre, a la sede de la Cancillería rusa y notificada de que un empleado de la Embajada normacedonia en Moscú había sido declarado persona no grata.Se trata del segundo cruce de expulsiones entre Moscú y Skopie en lo que va de este año.En mayo, Macedonia del Norte expulsó a un diplomático ruso, a lo que Rusia respondió simétricamente al mes siguiente. La segunda expulsión fue anunciada por Skopie en agosto. El ministro de Asuntos Exteriores normacedonio, Bujar Osmani, no reveló ningún detalle en aquella ocasión, limitándose a declarar que el comportamiento del diplomático declarado persona no grata contradecía los principios de la Convención de Viena.

