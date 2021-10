https://mundo.sputniknews.com/20211004/quien-es-iber-maravi-el-cuestionado-ministro-del-trabajo-del-peru-1116725319.html

Quién es Iber Maraví, el cuestionado ministro del Trabajo del Perú

Acusado de vínculos con el terrorismo en décadas recientes y de colaboración con Movadef —brazo político de Sendero Luminoso—, el ministro de Trabajo y... 04.10.2021, Sputnik Mundo

Tras una extensa interpelación y una moción de censura en ciernes por parte del Congreso peruano, el ministro del Trabajo del Perú, Iber Maraví, aseguró que no existe pieza probatoria que lo incrimine, mientras reiteró que no tiene ningún tipo de vínculo con grupos terroristas.Maraví se ha convertido en el blanco de los ataques por parte de la oposición peruana, que lo acusa de colaborar y mantener nexos con los brazos políticos de Sendero Luminoso en el pasado reciente.El pasado jueves 30 de septiembre, Maraví fue interpelado por el Congreso del Perú, a partir de una serie de denuncias, tanto de agentes de inteligencia como de recortes de prensa, que lo acusan de nexos y colaboraciones con distintos grupos fachada de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.Nacido en Ayacucho (centro-sur), en 1961, Maraví es licenciado en Ciencias de la Educación y se dedicó a la docencia en su ciudad natal. Es además músico y actor, con apariciones en los filmes El demonio de los Andes (2014) y La Casa Rosada (2016).Fue en el ámbito de la docencia donde integró diversos movimientos sindicales cercanos a la enseñanza y la representación del profesorado.Acusaciones de vínculos con el terrorismoLas diversas acusaciones interpuestas por miembros de la oposición peruana —basados en investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia de efectivos de la Marina de Guerra del Perú—, quienes presentaron un recurso de protección que solicita la nulidad de la resolución que designa como ministro de Trabajo a Iber Maraví.La acusación apuntó a que "se ordene al personal policial y de las Fuerzas Armadas a no entregar a los demandados información vinculada a las acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia, planeamientos, estrategias, tácticas o demás acciones e investigaciones contra el terrorismo y/o narcoterrorismo", según destacó El Comercio.Entre las pruebas acopiadas por la oposición, se destaca a Maraví en su calidad de dirigente sindical, como presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa). En julio de 2008, este gremio exigió el retiro de las tropas estadounidenses apostadas en la región.En 2009 fue acusado de instigar a la violencia y vandalismo en una protesta de 2004 en la provincia de Huamanga.Sin embargo, Maraví ha sido sindicado por parte de la prensa peruana como un partícipe clave de atentados terroristas perpetrados por la agrupación maoísta Sendero Luminoso a principios de la década de 1980, en el departamento de Ayacucho."¿De cuándo acá lo que dice una labor de inteligencia se convierte en una verdad irrefutable y tiene carácter de cosa juzgada? Si es así, deben seguir con su investigación hasta llegar a un punto para llegar a otra etapa", sostuvo Maraví, en respuesta a las acusaciones de participación en atentados senderistas, a medios peruanos.Maraví es acusado de pertenecer al Consejo Nacional de Rectores (Conare), quienes presuntamente sostienen una relación, en cuanto a la militancia de sus integrantes, con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de Sendero Luminoso.El único vínculo comprobable de Maraví con la organización terrorista Sendero Luminoso es filial, ya que el ministro está casado con María Sara Pérez Vallejo, hija del senderista Hildebrando Pérez Huarancca.Proceso de censuraLuego de responder a las interpelaciones del Congreso durante ocho horas el 30 de septiembre, el proceso de censura contra el ministro avanzará por parte de parlamentarios de los opositores Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú-Partido Morado, quienes demandan su salida del cargo, dado que las respuestas que brindó a las preguntas del pliego interpelatorio no absolvieron los cuestionamientos de los parlamentarios.El texto de la moción de censura ya habría alcanzado las firmas necesarias y se presentaría en las próximas horas, pese a que ya sobrepasó el número mínimo para su ingreso.

