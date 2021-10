No solo Facebook: las demas redes sociales y servicios que cayeron el 4 de octubre

Oculus: el servicio que proporciona servicios relacionados con la realidad virtual, tales como videojuegos o quests, también ha sufrido fallas en su funcionamiento. El 50% de los usuarios no logró conectarse a sus servidores, mientras que el 37% no pudo abrir su web y otro 13% no logró entrar su cuenta de usuario, según DownDetector. La propia compañía se pronunció en su cuenta de Twitter de que está al tanto de los problemas de conectividad y está trabajando para solucionarlos. Cabe destacar, que Oculus también es una compañía subsidiaria de Facebook.