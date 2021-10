Los plátanos de La Palma corren el riesgo de secarse, pero resisten a la banana importada

https://mundo.sputniknews.com/20211004/los-platanos-de-la-palma-corren-el-riesgo-de-secarse-pero-resisten-a-la-banana-importada-1116731925.html

BILBAO (Sputnik) — La tubería "Milagrosa", como lo llaman los locales al tubo que abastece de agua a la plataneras del suroeste de la isla española de La... 04.10.2021

Con esta canalización fuera de juego, quedaron sin riego las plataneras de las zonas de El Remo, Puerto Naos y La Bombilla en una isla donde es tan importante la agricultura como el turismo, al contrario que la mayoría del archipiélago canario donde el turismo es claramente predominante en el Producto Interior Bruto.En total, son unas 600 hectáreas de cultivo aisladas en el suroeste de la isla, como apuntan a la agencia de noticias Sputnik fuentes de la Consejería de Agricultura del Gobierno Canario.De ellas, 300 pertenecen a la parte más alejada de la costa; y las otras 300, a la zona más próxima al Atlántico.Las canalizaciones en esta zona van paralelas al litoral de norte a sur y la "Milagrosa", la más cercana a la costa, era la última de ellas en resistir a la lava que baja desde la montaña hasta el Océano.Lo hizo el pasado sábado sobre una zona de acantilados, en concreto sobre los riscos que dan a la playa de Los Guirres.Esa es la última de las desgracias para esta isla –conocida como "la isla bonita"– que tras la erupción del volcán de la Cumbre Vieja no deja de acumular daños materiales, pese a que está logrando sortear la catástrofe sin una sola víctima.El plátano canario resisteSin embargo, la catástrofe no tendrá una gran afectación sobre la pugna que mantiene en los mercados españoles el plátano de Canarias, uno de los emblemas del archipiélago, con la banana importada, que llega a España fundamentalmente desde Costa Rica, Colombia y Costa de Marfil, según datos de la Administración de Aduanas del país del año 2020.Eso es lo que sostiene Miguel Martín, presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA).Sin embargo el presidente de la organización agrícola sí que reconoce que "algún producto puede llegar un poquito arañado de la ceniza caída del volcán", pero puntualiza que esto no tiene ninguna influencia en las propiedades de la fruta canaria.Este producto se vende a un precio superior al de la banana en los supermercados españoles, sin embargo, está por encima en las preferencias de los consumidores, gracias fundamentalmente al apoyo de numerosas campañas de publicidad institucionales.Desaladoras o buques cisternaEn las últimas horas, son numerosos los testimonios de agricultores de esta zona en las televisiones españolas que advierten de que, si no riegan sus plantas de plátanos en el plazo de un mes, se les podrían secar y tardarían más de un año en recuperar las plantaciones que suponen su medio de vida.Sin embargo, el presidente del Gobierno regional canario, Ángel Víctor Torres, confiaba en tener lista para esta semana la puesta en marcha de una desaladora que suministraría 3.500 metros cúbicos.El líder del Ejecutivo canario, en declaraciones a la televisión nacional TVE, también mencionó otras alternativas como un "buque cisterna con 30.000 metros cúbicos" que zarparía esta semana de la península y el traslado de agua en helicóptero de embalses situados en zonas de la isla no afectadas.El ingeniero agrónomo de la isla Rafael Lorenzo, de Ingeniería Awara, calcula también el alrededor de un año el tiempo que se tardaría en obtener plátanos nuevos, en caso de que se secaran las plataneras del sur de la isla.Una batalla, la agrícola, que se suma a la que libran estos días los habitantes del suroeste de La Palma por salvar sus enseres del efecto de la lava y las cenizas y, en algunos casos, buscar un nuevo hogar donde vivir.

