https://mundo.sputniknews.com/20211004/la-ue-aboga-por-transparencia-fiscal-tras-la-publicacion-de-papeles-de-pandora-1116703730.html

La UE aboga por transparencia fiscal tras la publicación de Papeles de Pandora

La UE aboga por transparencia fiscal tras la publicación de Papeles de Pandora

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea llama a la transparencia fiscal y la lucha internacional contra la evasión de los impuestos, dijo el portavoz de la... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T12:31+0000

2021-10-04T12:31+0000

2021-10-04T12:31+0000

internacional

europa

ue

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109301980_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_de4af3ee94d78615da754a418e66697c.jpg

Recalcó que la UE consiguió mucho en este ámbito pero "es necesario hacer más". No obstante, no dio comentario sobre casos concretos, en particular sobre la compra a través de compañías extraterritoriales de una residencia en la Costa Azul costando 22.000.000 de dólares estadounidenses por el primer ministro de Chequia, Andrej Babis.El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer este 3 de octubre los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación basada en 11,9 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales.La publicación es fruto del trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, lo que la convierte en la mayor colaboración periodística de la historia.

https://mundo.sputniknews.com/20211004/alemania-examina-los-papeles-de-pandora-pero-no-se-da-por-aludida-ahora-1116700444.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ue, papeles de pandora