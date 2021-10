https://mundo.sputniknews.com/20211004/la-ce-presentara-medidas-de-apoyo-a-la-poblacion-por-el-alza-de-precio-de-la-energia-1116712799.html

La CE presentará medidas de apoyo a la población por el alza de precio de la energía

La CE presentará medidas de apoyo a la población por el alza de precio de la energía

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea (CE) espera presentar próximamente sus propuestas para el apoyo a las capas vulnerables de la población de la UE por... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T15:08+0000

2021-10-04T15:08+0000

2021-10-04T15:09+0000

europa

comisión europea

Otro representante de la Comisión Europea comunicó en la segunda mitad de septiembre que la CE no descarta la prestación de ayuda a los países de la Unión Europea debido al aumento del precio de electricidad, lo que a su vez puede estar vinculado con la subida del gas.Los Estados de la Unión Europea y la CE deben estudiar detenidamente las causas del crecimiento de los precios de la energía, puesto que eso depende no solo de los precios de gas, señalaron los representantes de la CE.El precio del gas en Europa marcó hace poco nuevos récords, igual que el de la energía eléctrica. Expertos explican que el aumento del precio mayorista de la energía eléctrica depende no solo del precio de gas, influye también el costo de las emisiones del gas carbónico que deben pagar los Estados conforme al Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, ETS.Sobre el precio final de la electricidad que paga el consumidor influyen tanto el costo del agente energético con que se genera, como el de transporte y distribución, más los impuestos. Por eso surge mucha diferencia en cómo el precio del gas influye sobre el de la electricidad en diferentes países de la Unión Europea, explican los expertos.

2021

