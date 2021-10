https://mundo.sputniknews.com/20211004/jovenes-y-pobres-las-victimas-carcelarias-en-ecuador-1116728014.html

Jóvenes y pobres, las víctimas carcelarias en Ecuador

Jóvenes y pobres, las víctimas carcelarias en Ecuador

Las masacres se reiteran en las cárceles ecuatorianas. Mientras el Estado responsabiliza a bandas de narcotráfico, desde las organizaciones sociales denuncian el hacinamiento y el abandono en el que viven las casi 39.000 personas privadas de libertad en el país.

El 28 de septiembre la Penitenciaría del Litoral, de la ciudad de Guayaquil, obtuvo el triste récord de ser el lugar donde se vivió la mayor masacre carcelaria del país. 118 presos murieron y 86 resultaron heridos. El número de víctimas ubica a esta matanza entre las cinco peores de América Latina.Pero este episodio no es el primero. Y si las condiciones no comienzan a modificarse, seguro no será el último. La primera matanza de este tipo en Ecuador ocurrió en febrero, luego hubo dos más: en abril y julio.Según datos de la Alianza contra las Prisiones, 335 personas murieron en lo que va del año. El Gobierno atribuye la violencia a enfrentamientos entre bandas delictivas, pero desde la organización se insiste en la responsabilidad del Estado en la situación."La narrativa hegemónica lo vincula al narcotráfico y a cárteles internacionales como única causa. Nosotros intentamos devolver una mirada histórica sobre la situación y el país, y la construcción del sistema punitivo", dijo a Telescopio Typhaine León, de la organización Mujeres de Frente.Este colectivo trabaja con presas y con sus familias, e integra la Alianza contra las Prisiones.Según los datos consignados por la entrevistada, sólo el 8% de la población carcelaria nacional se reconoce como parte de una banda. "Eso quiere decir que la gente que se está asesinando o se muere en lo cotidiano son gente que literalmente no tiene nada que ver con las bandas", afirmó.La responsabilidad estatal se relaciona con la criminalización de la pobreza, las reformas que crearon grandes centros de reclusión alejados de las ciudades, el hacinamiento y el abandono presupuestal vigente desde hace años, entre otros factores estructurales."En Ecuador y en la región encierran a personas empobrecidas. Y eso tiene trayectoria histórica de despojos colectivos que lleva a toda una población excluida a encontrarse en este espectro de la criminalización", según León.La mayoría, además, son jóvenes con poca educación y en edades activas; es decir que "necesitan formas de sobrevivir y sostener redes familiares enteras".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

