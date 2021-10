https://mundo.sputniknews.com/20211004/inteligencia-financiera-de-mexico-dice-que-buscara-a-beneficiarios-finales-de-papeles-de-pandora-1116719775.html

Inteligencia Financiera de México dice que buscará a beneficiarios finales de Papeles de Pandora

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México anunció que investigará a los beneficiarios finales de las irregularidades... 04.10.2021, Sputnik Mundo

En el marco de las labores contra la corrupción que sigue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la UIF ya inició las indagatorias para deslindar responsabilidades entre los mexicanos señalados por el trabajo periodístico internacional, aseguró el titular de la unidad de investigación, Santiago Nieto.Entre las personas señaladas por beneficiarse de paraísos fiscales figuran el senador Armando Guadiana, el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis, y la empresaria Julia Abdala Lemus, esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.De acuerdo con el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab, Scherer recibió 50.000 acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas, la cual no fue presentada en sus declaraciones patrimoniales como funcionario del gobierno de López Obrador, al que renunció a inicios de septiembre de 2021.En tanto, Julia Abdala Lemus, empresaria y pareja sentimental de Bartlett desde hace dos décadas, es señalada como directora, apoderada y dueña de 10.000 acciones de una sociedad panameña creada en 2011, Roybell International Inc, además de que en 2011 se le autorizó abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Bahamas, un paraíso fiscal, remarcó Quinto Elemento Lab.El senador Guadiana también habría incumplido con su responsabilidad pública de transparentar bienes como funcionario federal, de acuerdo con la investigación."En las declaraciones patrimoniales que ha presentado como senador, Guadiana no reportó su participación en el fideicomiso Hawaii Trust y en Atlantic Industries International", apuntó la organización.

