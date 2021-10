https://mundo.sputniknews.com/20211004/informan-de-numerosas-deficiencias-en-los-nuevos-iphone-y-en-ios-1116702160.html

Informan de numerosas deficiencias en los nuevos iPhone y en iOS

A finales de septiembre, Apple comenzó a distribuir iOS 15 y a vender su nuevo iPhone 13, después de lo cual varios de sus propietarios se enfrentaron a... 04.10.2021, Sputnik Mundo

Pantalla táctilEn Twitter y en el foro de Reddit, algunos de los usuarios que actualizaron sus teléfonos inteligentes a iOS 15 se quejan de que la pantalla del nuevo dispositivo ha dejado de reaccionar correctamente a los dedos. Al final resultó que el problema se resuelve volviendo a habilitar la pantalla. Muchos no quedaron satisfechos con esta decisión: entre las víctimas se encuentran principalmente los propietarios del nuevo iPhone 13.A juzgar por la cifra de mensajes, el problema no es exclusivo de un reducido número de clientes. Algunos usuarios escriben que lo encuentran en 7 de cada 10 casos de desbloqueo, mientras que otros también sienten que el nuevo iPhone se calienta más.AirPods ProOtros usuarios de Apple que se han actualizado a iOS 15 notan que se enfrentan a la imposibilidad de controlar con la voz los AirPods Pro. No pueden activar o desactivar el modo de cancelación de ruido mediante una solicitud de voz a Siri. Los usuarios se quedan solo con la opción de hacerlo manualmente. El portal MacRumors señala que Apple ya ha solucionado el error en iOS 15.1.120 HzEl iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max tienen pantallas que admiten frecuencias de actualización adaptables de hasta 120 Hz. IOS 15 es compatible con ProMotion en todas las aplicaciones. Sin embargo, 9to5Mac informa que muchas animaciones todavía están limitadas a 60Hz. Después de eso, Apple confirmó que los desarrolladores deben permitir que sus aplicaciones admitan los 120Hz. Las futuras actualizaciones de firmware corregirán un error que impide que la frecuencia se establezca por encima de los 60 Hz para que todas las aplicaciones puedan ejecutarse sin problemas.Falta de elecciónLos primeros en comprar el iPhone 13 Pro se enfrentaron al cambio automático de la cámara principal a ultra gran angular al disparar en modo macro. El cambio automático de módulos en la aplicación Cámara ocurre solo con la captura de fotos y videos cercanos de un objeto. Sin embargo, para el modo video en la configuración solo permite Bloquear la cámara, y para el modo de foto esta función no está prevista.Una mascarilla contra la identificación facialLa función de desbloqueo del Apple Watch no funciona para algunos propietarios del nuevo iPhone 13, y muestra ahora un mensaje al intentar desbloquear la pantalla. Esta función se introdujo en abril junto con iOS 14.5 como una forma conveniente de desbloquear el iPhone con una mascarilla. El 1 de octubre de 2021, con la actualización a iOS 15.0.1, Apple restauró su funcionalidad.Casi como nuevoAlgunos de los propietarios de los nuevos teléfonos inteligentes de Apple dicen haber visto pequeños rasguños en los teléfonos inteligentes recién abiertos. El iPhone 13 Pro y Pro Max tienen un bisel lateral de acero inoxidable que se puede rayar fácilmente incluso cuando se ensamblan en la fábrica.Además, en algunas unidades del iPhone 13 el ensamblaje de la carcasa mostró espacios entre la pantalla y el marco en los que una hoja de papel puede caber fácilmente.Face IDRecientemente se supo que el iPhone 13 desactiva el sistema Face ID si detecta una pantalla no original en el teléfono inteligente. El iPhone muestra el texto No se puede autenticar la pantalla de Apple en este iPhone. El objetivo es garantizar que sus dispositivos solo sean reparados por técnicos certificados, ya que los servicios de terceros pueden usar piezas de mala calidad.Incompatibilidad con accesoriosLos usuarios del iPhone 13 Pro también apuntnb a que, tras la actualización, el iPhone 13 ha dejado de ser compatible con MagSafe Duo: el smartphone no se adhiere completamente al cargador, aunque el accesorio carga el dispositivo. MagSafe Duo es una estación para cargar simultáneamente el Apple Watch y el teléfono.Apple es conocida por el hecho de que muchos de sus dispositivos a menudo son incompatibles con accesorios anteriores. Por ejemplo, cuando la compañía privó al iPhone 11 del bloque de carga, comenzó a facturar los teléfonos inteligentes con un cable USB-C, mientras que todos los propietarios de iPhone XS y de modelos anteriores tenían un bloque con una entrada USB-A. Por ejemplo, los usuarios que cambiaron al iPhone 11 desde dispositivos Android o los propietarios de iPhones más antiguos —sin cable Lightning— se vieron obligados a comprar un nuevo USB-C para el cargador Lightning por separado.CajaLa caja del nuevo iPhone, a diferencia de los anteriores, ya no está cubierta de un plástico fino, sino que viene sellada con un sello adhesivo. Hay quien cree que el nuevo teléfono inteligente podría ser en realidad un dispositivo usado que se hubiese vuelto a sellar en la caja. Algunos creen que es posible que el teléfono inteligente no esté en absoluto en el interior debido al hecho de que todos pueden volver a sellar dicho embalaje.

