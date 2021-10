https://mundo.sputniknews.com/20211004/estas-son-las-marcas-de-sopas-instantaneas-que-mexico-sacara-del-mercado-1116713691.html

Estas son las marcas de sopas instantáneas que México sacará del mercado

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco), Ricardo Sheffield, confirmó el retiro del mercado de nueve marcas de sopas... 04.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

alimentación

sopas

méxico

nutrición

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield Padilla se refirió a la polémica que generó el reportaje de la Revista del Consumidor en la que se advierte del daño que provocan algunas marcas de sopas instantáneas que están en venta en el mercado mexicano, y el retiro de algunas marcas.El titular del regulador mexicano confirmó que se sacaron del mercado 129.934 unidades correspondientes a 12 productos de nueve marcas diferentes, entre ellas, la popular marca Maruchan.Ricardo Sheffield explicó que en el caso de marcas como Buldak Cheese, se detectó que no tiene ni queso ni pollo, mientras marcas como Maruchan Ramen dicen que tiene verduras cuando no es así.La única marca mexicana que aparece en la lista fue Knorr, cuya sopa instantánea da información falsa sobre su valor nutrimental y esconde que le añade azúcar.Respecto a la sopa Maruchan —protagonista de los miles de memes que circularon después de darse a conocer el reportaje de la Profeco—, Sheffield Padilla comentó que se retiraron del mercado debido a que su envase no es de cartón encerado, sino de polietileno.Sobre este caso, el encargado de la Profeco indicó que este material no debe meterse al microondas ya que libera químicos en la comida; sin embargo, la única advertencia que da la marca es un pequeño aviso en el empaque."Pues por el tipo de envase que se usa, si lo metes al microondas y lo dice en el paquete, es un peligro para tu salud, porque a la hora que se calienta, este tipo de envase que aparte contamina, le pasa químicos al alimento que luego pasa a tu cuerpo, resulta peligroso para tu salud, venenoso", declaró en entrevista para Milenio Diario Ricardo Sheffield.Hasta el cierre de esta nota, la Revista del Consumidor donde se incluye el reportaje de las sopas instantáneas no ha sido publicado; no obstante, Milenio Diario adelantó que otras de las marcas sancionadas por la Profeco son: Ottogi Tamyon Tallarines Instantáneos; Kraft; Knorr Pasta Lista; Samyang Ramyon Sopa Instantánea de Pollo, Nissin Cup Noodles, y J-Basket.

méxico

