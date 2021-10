El jefe de SoftBank Group y 2 exasesores del gabinete japonés figuran en los Papeles de Pandora

https://mundo.sputniknews.com/20211004/el-jefe-de-softbank-group-y-2-exasesores-del-gabinete-japones-figuran-en-los-papeles-de-pandora-1116707827.html

MOSCÚ (Sputnik) — Los nombres del director general de SoftBank Group, el empresario japonés Masayoshi Son y dos exasesores del Gabinete japonés aparecen en la... 04.10.2021

"Los extranjeros con los que negocié hablaban de como se transfirieron los fondos de una cuenta a otra, y sentí que no me incluirían en su círculo hasta que entendiera mejor esa cuestión, por eso quería enterarme de cómo abrir una cuenta en las islas Caimán y otros paraísos fiscales. Pero nunca transferí ningunos fondos", comentó la información publicada Takeo Hirata, que fue asesor especial del Gabinete del ex primer ministro de Japón Yoshihide Suga y su predecesor, Shinzo Abe.Según las investigaciones, Masayoshi Son, director de SoftBank Group, obtuvo en 2009 la compañía SAM Cayman Inc. que fue una subsidiaria de Son Assets Management LLC, también dirigida por él.En octubre de 2014, SAM Cayman Inc. adquirió el avión Gulfstream y firmó un contrato con la compañía estadounidense Wilmington Trust para alquilar el avión.Los representantes de Son afirmaron que ese acuerdo no implica el uso del paraíso fiscal, ya que los ingresos de la subsidiaria están incluidos en los ingresos de la empresa matriz en Japón, informa el diario.Además, la investigación menciona Joji Hara, que también fue asesor especial del antiguo Gobierno y que figura como director de una empresa de las Islas Vírgenes de los EEUU.El valor estimado de los activos de la compañía para 2017 era de 31 millones de dólares, pero Hara niega haber realizado actividad alguna con semejantes activos en Japón.El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer este 3 de octubre los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación basada en 11,9 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales.La publicación es resultado del trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, lo que la convierte en la mayor colaboración periodística de la historia.En 2016 el ICIJ filtró los llamados Papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, que revelaron que líderes políticos y personalidades del mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países.Debido al daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, el bufete se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.

