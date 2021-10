https://mundo.sputniknews.com/20211004/el-famoso-realfooder-carlos-rios-que-el-aguacate-aumenta-el-colesterol-es-una-chorrada-1116637046.html

El famoso 'realfooder' Carlos Ríos: "Que el aguacate aumenta el colesterol es una chorrada"

El famoso 'realfooder' Carlos Ríos: "Que el aguacate aumenta el colesterol es una chorrada"

Carlos Ríos, el famoso nutricionista creador del movimiento 'realfooding', quiere cambiar el sistema alimentario.

El experto, originario de Huelva, Andalucía, comenzó con una consulta en su ciudad natal y es allí donde, según cuenta en esta entrevista con Sin Tapujos, comenzó a ver cada vez más casos de sobrepeso, diabetes y otras enfermedades derivadas de los malos hábitos alimenticios como el cáncer. Así que Ríos se lío la manta a la cabeza, dejó el trabajo y decidió emprender por su cuenta lo que hoy se ha convertido en uno de los movimientos más famosos del mundo en lo que a alimentación y vida saludable se refiere: el movimiento realfooding.El misterio es que no hay misterio: "Tenemos que volver a comer comida real, la comida que comían nuestras abuelas", sostiene. Y es que con su abuela, precisamente, Carlos Ríos comenzó a hacer sus primeras recetas y muchos de esos platos son los que ahora lleva a su perfil de Instagram en el que cuenta con más de un millón y medio de entusiastas seguidores. De aquella época recuerda sobre todo "las lentejas con chorizo".El influencer rechaza la cultura de la dieta porque asegura que la mayoría "tienen efecto rebote y derivan en trastornos mentales", y asegura que él come "de todo", aunque los ultraprocesados solo ocupan un 10% de su rutina. El experto aboga por no dar importancia a contar calorías: "Olvídate de las calorías de la comida real, porque esas calorías no se van a traducir en un aumento de peso. El cuerpo no funciona así".Ríos confiesa que nunca falta una bolsa de anacardos en su despensa, aunque si tiene que darse un capricho opta por un helado o unas patatas bravas. El nutricionista revela a Sputnik que su libro súper ventas en todo el planeta: Come comida real: Una guía para transformar tu alimentación y tu salud, fue rechazado por varias editoriales antes de alcanzar el éxito y que se fue de Twitter (donde ha protagonizado varias polémicas) porque la considera una red social tóxica.

