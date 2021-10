Colombianos en Papeles de Pandora también evaden la culpa

https://mundo.sputniknews.com/20211004/colombianos-en-papeles-de-pandora-tambien-evaden-la-culpa-1116729649.html

BOGOTÁ (Sputnik) — Hecha la ley, hecha la trampa... o cuando menos, la excusa. Esa parece ser la consigna de algunos de los 558 colombianos mencionados en los...

La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), del cual hacen parte en Colombia el periódico El Espectador y el centro periodístico Connectas, permitió conocer que expresidentes colombianos como César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002), así como la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, e incluso el titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, figuran como dueños de sociedades "offshore", inscritas en paraísos fiscales.Sin embargo, todos ellos —y varios más— salieron este lunes a plantar cara ante la opinión pública y sostuvieron que lo suyo nunca ha sido una evasión fiscal, sino mecanismos para evitar doble tributación, los cuales, señalan, no tienen nada de ilegales."Me ponen a la par con multimillonarios como el presidente (de Chile, Sebastián) Piñera, (el cantante español) Miguel Bosé y yo tengo con mi esposa una cuenta en Miami de 10.900 dólares, la cual abrimos con 40 dólares y los declaré", dijo Junco a la emisora local RCN Radio.El de Junco —un joven abogado de 39 años— es quizás el caso de mayor notoriedad en los Papeles de Pandora en Colombia debido a su cargo como actual director de la DIAN, organismo recaudador de impuestos en el país que, justamente, persigue a los evasores.Sin embargo, para él lo expuesto en los Papeles de Pandora "no es delito", sino "un show", ya que a su juicio "el problema es no declarar (las cuentas offshore) con la DIAN y la Fiscalía", porque entonces sí se estaría cometiendo el delito "de omisión de activos en el exterior".Algo parecido sostiene la vicepresidenta y canciller Ramírez, quien a través de un breve comunicado sostuvo que "la compañía en el exterior a la que se hace mención" en Papeles de Pandora y con la cual se le vincula, "así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República (emisor) y la DIAN, conforme a la ley".Además, agregó que dicha compañía "fue vendida en el año 2012", como quien dice que menos aún existen motivos para achacarle responsabilidades.Paraíso fiscal, con permisoTanto Ramírez como Junco son representantes de un Gobierno que -como todos- se dice garantista en términos fiscales, pero que a su vez facilita el uso de paraísos fiscales a aquellos cuyas finanzas se lo permiten, según consideró Isidro Hernández, economista y magister en Teoría y Política Económica de la estatal Universidad Nacional, en Bogotá, en diálogo con la Agencia Sputnik.Técnicamente, un paraíso fiscal es un territorio que atrae la inversión extranjera mediante beneficios tributarios, como el secreto financiero o la libertad de movimiento de los dineros, lo que resulta ventajoso para quienes hacen uso de cuentas offshore, ya que se ven beneficiados con exenciones totales y reducciones considerables en el pago de impuestos, así como también en los costos que acarrean las transacciones bancarias."Con esas tácticas, congresistas, empresarios, artistas, funcionarios del Gobierno y todos cuanto puedan no pagan lo que deben haber tributado en su país de origen y sí, en cambio, ganan recursos financieros adicionales", sostiene el analista.Inmoral, no ilegalSegún Hernández, las cuentas offshore son completamente legales, y destaca que el dilema está en la intención con la que son abiertas: bien para hacer negocios, lo cual es completamente moral, o para "evadir imposiciones fiscales", lo cual no lo es.Y aunque desde diferentes sectores habrá quienes aprovechan la ocasión para subrayar que ante "explicación no pedida, acusación manifiesta", lo cierto es que por la presión de ostentar cargos públicos o hacer parte activa de la política del país, en la mañana del lunes no faltaron las justificaciones de varios de los mencionados en la investigación."Transparente y dentro de la ley. Una cuenta de mi familia, registrada y declarada legalmente en el Banco de la República y la DIAN, aparece en los llamados Papeles de Pandora. Como expresidente, está sujeta al permanente escrutinio de múltiples jurisdicciones desde hace muchos años", se defendió el expresidente Pastrana a través de Twitter, mientras que el exmandatario César Gaviria refirió en un comunicado que posee una participación "que ha sido declarada ante la DIAN, conforme a las exigencias de las leyes colombianas".Ciegos, locos, sordomudosOtros más, como la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, ambos salpicados en la investigación, también eludieron toda culpa, mientras que otros más aún no se pronuncian —y quizás no lo hagan—, como el industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo (el hombre más rico de Colombia), el empresario Alejandro Santodomingo y los banqueros Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski o la cantante Shakira, que hasta ahora, como dice su canción, se ha hecho la "ciega, loca, sordomuda" con el tema.Pese a las revelaciones de Pandrora Papers, en Colombia nada parece ilegal por ahora y haría fata otra investigación para determinar si los mencionados han declarado ante el fisco montos inferiores a los activos que manejan en sus cuentas offshore, por lo cual, según Hernández, varios de ellos no tendrían "ni la autoridad moral ni política" para ocupar cargos públicos.Mientras tanto, como dijo este lunes el presidente Iván Duque al referirse al asunto: "Tener cuentas en el exterior no es un delito", el delito está en no declararlas ante la DIAN... aun y así su director sea uno de los principales nombrados en la investigación.

