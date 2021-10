https://mundo.sputniknews.com/20211004/amlo-sobre-el-portazo-yo-tengo-mi-angel-de-la-guarda-que-es-el-pueblo-de-mexico-1116711947.html

AMLO sobre el portazo: "Yo tengo mi ángel de la guarda que es el pueblo de México"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó durante su conferencia de prensa el 4 de octubre el incidente que tuvo lugar en Huachinango

américa latina

andrés manuel lópez obrador

puebla

méxico

López Obrador aseguró que son "gajes del oficio". Para él, el portazo es una consecuencia de la molestia de algunas organizaciones tras la nueva política de reparto de apoyos."Las organizaciones que recibían las láminas y despensas ya no pueden hacerlo porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones se molestan (...) Ayer nos dieron un portazo. Las personas que ingresaron querían muchos plantear sus problemas y otros inconformes por este método de entrega. Otros más porque hay politiquería. Les explico de que se trata y se resuelve el problema. Ojalá ya no vuelva a haber estos portazos", dijo durante su mañanera. El presidente confió en que no vuelvan a suceder portazos porque normalmente la gente actúa con respeto y responsabilidad.Tras ser cuestionado sobre si reprochó el trabajo del equipo que le acompaña en los viajes, el presidente aseguró que no. Agregó que a lo largo de su carrera política no sólo ha recibido portazos sino situaciones más delicadas."Yo tengo mi ángel de la guarda que es el pueblo de México. Entonces por eso no tengo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados, tengo mi conciencia tranquila. Lo vuelvo a decir el pueblo de México es excepcional, el problema está arriba, no abajo siempre lo he dicho", enfatizó.

puebla

méxico

