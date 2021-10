https://mundo.sputniknews.com/20211003/video-un-avion-de-pasajeros-queda-atascado-debajo-de-un-puente-peatonal-en-la-india-1116692107.html

Video: un avión de pasajeros queda atascado debajo de un puente peatonal en la India

Un video compartido en las redes sociales muestra un avión de la aerolínea Air India atascado debajo de un puente peatonal en la autopista que conecta la... 03.10.2021, Sputnik Mundo

El insólito accidente ocurrió no muy lejos del aeropuerto internacional de Nueva Delhi, detallan los relatos compartidos en las redes sociales.Asimismo, de acuerdo con Air India, se trata de una aeronave antigua, la cual ha sido vendida por la aerolínea y que, en el momento del accidente, estaba siendo transportada por su nuevo propietario.Un representante del aeropuerto de Nueva Delhi coincidió en que la aeronave involucrada en el accidente no es una aeronave activa. El oficial puso de relieve que el avión, incluso, no posee sus alas, las cuales se removieron justamente para facilitar su transporte.Este no es el primer incidente del tipo registrado en el país. En 2019, un accidente similar ocurrió en Durgapur, en Bengala Occidental, cuando un camión transportaba un avión viejo de India Post. En aquella ocasión, la aeronave también quedó atascada debajo de un puente.

