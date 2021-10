https://mundo.sputniknews.com/20211003/otro-pais-de-africa-se-enoja-con-francia-1116688225.html

Otro país de África se enoja con Francia

Otro país de África se enoja con Francia

Argelia ha llamado a consultas a su embajador en París después de que Francia endureciera los requisitos de visado para los ciudadanos de Argelia, Túnez y... 03.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-03T09:48+0000

2021-10-03T09:48+0000

2021-10-03T09:48+0000

internacional

europa

áfrica

francia

malí

argelia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116330568_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b3321e66d4bb77b2885280d351a15f76.jpg

A principios de semana, el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, confirmó que Francia estaba introduciendo restricciones de visado por una supuesta falta de cooperación de las tres naciones del Magreb para emitir los pases consulares necesarios para el regreso de los migrantes expulsados de Francia a sus países de origen.En respuesta, Argelia convocó al embajador francés. El embajador de Argelia fue llamado a consultas el 2 de octubre, informa Algeria Press Service.El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, dijo, citado por la presidencia, que la decisión de llamar al embajador se tomó después de las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo en un artículo publicado por Le Monde que la historia oficial de Argelia fue "completamente reescrita" y "no basada en verdades".Tebboune enfatizó que los comentarios de Macron fueron irresponsables e insultantes a la memoria de las personas que murieron durante el dominio colonial francés de Argelia. El presidente argelino destacó que su país rechaza la injerencia en sus asuntos internos.Argelia no es la única excolonia de Francia en África que se ha proclamado abiertamente en contra de París en las últimas semanas. A principios de septiembre, el primer ministro de Malí, Chogel Kokalla Maiga, hablando en la Asamblea General de la ONU, dijo que su país se sentía abandonado por Francia, por lo que las autoridades del país estaban buscando otra ayuda militar y recurrieron a una compañía militar privada rusa.Según él, esto era necesario "para llenar el vacío" que sin duda surgirá como resultado de la finalización gradual por parte de Francia de la operación antiterrorista Barkhane en el norte del país.Por su parte, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo en una conferencia de prensa en Nueva York que las autoridades de Malí habían recurrido a una compañía militar privada rusa para ayudar a combatir a los terroristas. En su opinión, Francia quiere "reducir significativamente su contingente militar" debido a que el Ejército francés "no tuvo éxito, y los terroristas todavía están haciendo un espectáculo allí".

https://mundo.sputniknews.com/20211001/como-puede-afectar-a-espana-la-anulacion-de-los-acuerdos-de-la-ue-con-marruecos-1116659365.html

francia

malí

argelia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, áfrica, francia, malí, argelia