Los británicos se enfurecen por consejos para ahorrar energía: "¡Perdemos nuestro nivel de vida!"

Los británicos se enfurecen por consejos para ahorrar energía: "¡Perdemos nuestro nivel de vida!"

Los lectores del medio The Daily Mail quedaron furiosos con un artículo con consejos para ahorrar energía en sus casas tras la subida de las tarifas en Europa... 03.10.2021

Los consejos eran los siguientes:Muchos de los consejos eran de carácter publicitario. Estaban llamando a los lectores directamente a comprar ciertas marcas de cojines, alfombras, ropa de invierno, etc.Sin embargo, no era el carácter consumista del artículo lo que provocó la ira de los lectores de The Daily Mail, sino su manera de pintar la tragedia nacional como algo cotidiano. Su cinismo descarado ante los problemas de millones de ciudadanos que están congelándose en sus casas y no pueden permitirse el lujo de la calefacción con los precios actuales."De mi generosa pensión de vejez de 137 libras a la semana, ¿no puedo permitirme la calefacción? ¿Si hace frío me siento en la biblioteca o viajo en autobús todo el día para mantenerme caliente? A los 76 años me amenazaron con ir a la cárcel por no tener licencia de televisión para mi televisor de 25 años. Dije que daría la bienvenida a la prisión durante el invierno. Tres comidas calientes al día y puedo ver la televisión gratis. Dale", escribe un anciano británico. Su historia personal ha obtenido más de 1.900 me gusta.Otros señalan que la situación que se registra en el Reino Unido no es nueva. "Bajaba el termostato un grado cada año, ahora está ajustado a tres grados", informa el usuario mysticmerlyn."La mayoría de nosotros YA ESTAMOS HACIENDO TODAS ESTAS COSAS, pero todavía tememos a la factura. Nací justo después de la guerra, teníamos fuegos de carbón, uno que ardía las 24 horas en la familia/cocina, no había agua caliente, había que hervir una tetera, los baños eran una vez a la semana. Y NO ES UNA BUENA FORMA DE VIVIR, acurrucados alrededor de un fuego caliente en el frente frío en tu espalda. Usar un baño exterior en todos los climas. Nos hemos acostumbrado a tener un hogar cálido. Pero nosotros, los jubilados, recibimos pensiones miserables y esto literalmente acabará con muchos de nosotros. El aumento de cuatro años no toca la superficie de la inflación", escribe otra anciana.Muchos fueron irónicos:Otros fueron cínicos:Aunque el Reino Unido se calefacciona con la corriente del Golfo, su población, al parecer, tendrá que aprender a sobrevivir en estas nuevas condiciones socioeconómicas.

