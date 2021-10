https://mundo.sputniknews.com/20211003/argelia-cierra-su-espacio-aereo-para-aviones-militares-franceses-1116690682.html

Argelia cierra su espacio aéreo para aviones militares franceses

PARÍS (Sputnik) — Argelia cerró su espacio aéreo para los aviones militares de Francia, comunicó el diario francés Le Figaro. 03.10.2021, Sputnik Mundo

internacional

europa

áfrica

francia

argelia

aviones

"Francia ya no tiene derecho a sobrevolar el territorio argelino con sus aviones militares, lo que estaba haciendo como parte de la Operación Barkhane para llegar al norte de Malí", dice el periódico.El ejército francés descubrió la prohibición este 3 de octubre a la mañana al presentar los planes de vuelo y ver que Argelia no había concedido la autorización para sobrevolar el país.El medio resalta que Francia no recibió ninguna notificación oficial.El 2 de octubre, el Gobierno argelino decidió convocar a su embajador en París tras comentarios del presidente francés, Emmanuel Macron, que Argelia calificó de irresponsables.El mismo día Macron, citado por el diario Le Monde, afirmó que Argelia está siendo gobernada por un "sistema político militar" y que su "historia oficial" ha sido "totalmente reescrita" y se basa en "un discurso de odio hacia Francia".El 29 de septiembre el embajador de Francia en Argelia fue convocado al Ministerio de Exteriores del país norteafricano después de la decisión del Gobierno galo de reducir a la mitad la emisión de visados para ciudadanos argelinos.París aprobó una medida similar para los marroquíes, mientras que para los tunecinos recorta la concesión de visas en 30%. Con esas restricciones el Gobierno francés busca presionar a esos tres países para que cooperen más en la lucha contra la migración ilegal.

francia

argelia

