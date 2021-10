https://mundo.sputniknews.com/20211002/la-rusa-que-eligio-vivir-en-argentina-por-amor--1116671127.html

La rusa que eligió vivir en Argentina por amor

La rusa que eligió vivir en Argentina por amor

Destino Rusia conversó con Svetlana Elsukova, una rusa radicada en Buenos Aires desde 2019.

2021-10-02T15:00+0000

2021-10-02T15:00+0000

2021-10-02T15:00+0000

destino rusia

rusia

argentina

idioma español

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116671038_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_7c6868ec8eaaf942372c103194e3f37e.jpg

La rusa que eligió vivir en Argentina por amor La rusa que eligió vivir en Argentina por amor

"Antes viajaba mucho por América Latina", contó Svetlana Elsukova, profesora de idiomas. "He ido a Cuba, Brasil y varias veces a Argentina, pero en 2019 vine por razones familiares porque mi esposo es de acá [Argentina] y decidimos vivir en este país", agregó.Nacida en la ciudad rusa de Yoshkar-Ola, a unos 200 kilómetros de Kazán, Svetlana está casada con Diego, un ingeniero argentino a quien conoció por internet, a través de la aplicación Hello Talk.Como docente, Svetlana enseña a distancia el idioma español para los ruso-hablantes del mundo, por lo que su trabajo no fue un problema a la hora de decidir emigrar hacia América del Sur. Es autodidacta, aprendió por sus propios medios a hablar el español.Svetlana además confesó que, salvo a su familia y amigos, no extraña mucho a Rusia. "En Argentina la comida es muy rica, de calidad. El asado, las pastas y el vino es lo que más me gusta de acá", afirmó.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Karen Todoroff https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

Karen Todoroff https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Todoroff https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

rusia, argentina, idioma español, аудио