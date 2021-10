https://mundo.sputniknews.com/20211002/la-aranita-el-corte-de-carne-oculto-y-demandado-por-su-sabor-excepcional-1116676290.html

La arañita, el corte de carne 'oculto' y demandado por su sabor excepcional

La arañita, el corte de carne 'oculto' y demandado por su sabor excepcional

Es un corte vacuno que fue olvidado, poco valorado y desconocido por muchos, pero que hoy es altamente demandado por su ternura y sabor excepcional. Se lo... 02.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-02T00:17+0000

2021-10-02T00:17+0000

2021-10-02T00:17+0000

américa latina

argentina

alimentación

carne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/108350/82/1083508228_0:302:3872:2480_1920x0_80_0_0_3725d1a2f312623816909b66a821b3f0.jpg

Muchos carniceros preferirán que este corte no se dé a conocer. Se cree que tentados por su tierno sabor, en muchas ocasiones ni siquiera llega al comprador, y quienes se dedican al rubro de la carne son frecuentes degustadores del "churrasquito del carnicero", como también se lo llama.Otro de los factores por lo que no es muy habitual oír de la arañita es que se trata de un corte poco común. Suele ser escaso dado que hay uno solo por cada media res.Es un corte pequeño, con un peso aproximado de 100 gramos. También se encuentra bastante oculto, en la concavidad del hueso ilíaco, que es el más grande de la pelvis.Similar a la entraña aunque sin la membrana y no tan fibrosa, su particular sabor se debe a la cantidad de grasa intramuscular del corte.Para los curiosos que quieran deleitarse con él, es conveniente reservar por adelantado en la carnicería de confianza.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, alimentación, carne