Georgia niega que la detención de Saakashvili afecte las relaciones con Ucrania

TIFLIS (Sputnik) — La detención del expresidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili, que tiene actualmente la nacionalidad ucraniana, no afectará las relaciones... 02.10.2021, Sputnik Mundo

El 1 de octubre Saakashvili, que había regresado a Georgia para las elecciones locales del próximo 2 de octubre, fue detenido por las autoridades, según aseguró el primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili.El jefe parlamentario destacó que la detención del exmandatario georgiano se realizó "a un nivel tan alto que ninguna persona resultó lesionada"."Yo también creía que él no estaba en Georgia, no me lo creí", recalcó Kuchava.Por su parte, el líder del partido gobernante Sueño Georgiano, Irakli Kobajidze, considera que Saakashvili llegó a Georgia para protagonizar una revuelta.La cadena de televisión georgiana TV Pirveli informó que el exmandatario se encuentra en la prisión de la ciudad de Rustavi, ubicada a unas decenas de kilómetros de Tiflis.Saakashvili está envuelto en varios casos penales y es buscado por las autoridades georgianas, que declararon de forma reiterada que iban a detener al exmandatario tan pronto como cruzara la frontera.Según los datos de la Fiscalía georgiana, el expresidente fue condenado en ausencia a nueve años de prisión: se enfrenta a tres años por el caso del asesinato del banquero Sandro Guirgvliani, y a otros seis, por el caso de la golpiza del diputado Valeri Guelashvili.Además, Saakashvili figura como persona de interés en casos relacionados con la manifestación opositora del 7 de noviembre de 2007; daños materiales causados a la empresa de radiodifusión Imedi; y la malversación de fondos del presupuesto estatal.De momento estos casos están aún examinados por tribunales y las sentencias no han sido pronunciadas.

