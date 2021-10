https://mundo.sputniknews.com/20211002/fallece-el-embajador-de-venezuela-ante-corea-del-norte-1116680845.html

Fallece el embajador de Venezuela ante Corea del Norte

CARACAS (Sputnik) — El embajador de Venezuela ante Corea del Norte, William Izarra, falleció la noche del 1 de octubre, informó el canciller de la nación... 02.10.2021, Sputnik Mundo

“Lamentamos el sensible fallecimiento del comandante William Izarra, embajador de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea y ex viceministro para Asia. Un ser humano a carta cabal, patriota y militante comprometido. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, señaló Plasencia a través de su cuenta de Twitter.El Gobierno venezolano no ofreció detalles sobre las causas del fallecimiento de su diplomático, de 74 años de edad.El presidente Nicolás Maduro lamentó la muerte del embajador, a quien calificó como compañero de la lucha revolucionaria.Izarra ocupaba el cargo de embajador desde mayo de este año.

