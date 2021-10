https://mundo.sputniknews.com/20211002/estamos-colapsados-atascos-en-los-juicios-contra-el-narco-en-el-campo-de-gibraltar-1116651070.html

"Estamos colapsados": atascos en los juicios contra el narco en el Campo de Gibraltar

"Estamos colapsados": atascos en los juicios contra el narco en el Campo de Gibraltar

La lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar llega a una nueva etapa. Con más de 5.000 detenidos, los primeros cabecillas de los clanes llegan al...

Mientras, los narcos siguen contando con una masa social que los respalda.Es como si los guionistas de la serie se hubieran empecinado en que todo salga mal cuando la temporada enfilaba su fin. La lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar vive días de frustración e impotencia para las fuerzas del orden y la justicia. Pero los buenos, en este rincón sur de Europa azotado por el paro, la crisis económica y la delincuencia no se rinden fácilmente.Argucias judiciales han pospuesto el primer macrojuicio contra los grandes cacos de la droga que tratan de seguir campando a sus anchas en Andalucía. Al fin, uno de los principales clanes iba a sentarse en el banquillo de los acusados el 28 de septiembre por supuesta pertenencia a agrupación criminal, tenencia de armas y delito contra la salud pública.El cabecilla, José Manuel Heredia —alias 'El Pantoja'— es sucesor en el negocio de la droga del conocido como 'Messi del hachís'. La Fiscalía Antidroga pide para 'Pantoja' 13 años de prisión y multa de 12 millones de euros. Sin embargo, los acusados han cambiado de abogado a última hora. "Es la típica argucia para dilatar los plazos meses. Tenemos una Ley con muchos agujeros que permiten estas tretas" confiesa a Sputnik Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras.Los casos se eternizan, sobre todo, cuando son causas tan numerosas que presentan un reto logístico y operativo. "La justicia y sobre todo los fiscales antidroga estamos colapsados. Es un momento de cuello de botella con diversos macroprocesos que llegan a la fase judicial".Además del macrojuicio de 'Los Pantoja', con 18 acusados, hay otros como el de 'Los Castañitas', con más de 100 implicados. "El problema es que, para que te hagas una idea, la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras solo tiene espacio para 20 personas".No hay Justicia para tanto chorizoSí la hay, la justicia, pero las garantías procesales están estresadas por una ingente cantidad de implicados que son fruto de una nueva era en la lucha contra la droga. Esta 'nueva era' parte del punto más negro en el Campo de Gibraltar en 2018. Fue entonces cuando Interior creó el Plan Especial de Seguridad.Era el mundo al revés, los delincuentes eran aclamados y protegidos por la ciudadanía y la policía apedreada y tiroteada en barrios como La Atunara. Hoy, tras más de tres años de trabajo específico contra el narco en la región, el Plan de seguridad se ha ampliado a las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga.Ahora, tras el cuerpo a cuerpo policial, llega el momento de la Justicia. Pero la Justicia está limitada por sus propios medios. A pesar de la ampliación de uno a tres fiscales antidroga y de la creación de juzgados adicionales en Algeciras, La Línea y San Roque (Cádiz), que son los epicentros del narcotráfico, hace falta más."Estamos desbordados. Pongo refuerzos antidroga, pero hay otros aspectos de la vida como divorcios, robos… que tienen derecho a una respuesta judicial rápida. Se ha hecho un esfuerzo, pero no es suficiente", desde 2018, según los últimos datos de la Fiscalía Superior de Andalucía, hay 667 casos explotados .Una masa social a merced del negocio de las drogasEl narcotráfico es un gigante que debido a la presión policial extiende sus redes al interior de Andalucía. La Fiscalía señala el apoyo de los narcos, con un "ejército de subalternos" que actúan como chivatos de los movimientos policiales o como transportistas.Con el puerto de Algeciras definido como la principal entrada de cocaína en Europa; con la proximidad de Marruecos con una colaboración bilateral limitada y una frontera incontrolable; y con Gibraltar como punto seguro para el contrabando de tabaco —algo así como la cantera del narco— el fiscal concluye que "somos la vía natural para los narcos de salida de la droga".La guerra sin cuartel de las fuerzas del orden contra el narco ha dejado desde 2018 unos 5.122 detenidos. Las cifras de droga incautada apabullan: 567 toneladas de hachís, 22 de cocaína y un creciente número de plantaciones de marihuana que emerge como un nuevo horizonte de negocio, sobre todo en Cádiz.La cantidad de dinero y bienes intervenidos supera los 175 millones de euros, sumando el efectivo, las cuentas corrientes, y los bienes inmuebles y muebles. Se han requisado más de 900 embarcaciones y 1.485 vehículos. Hablamos de una industria transnacional que emplea a miles de personas en una de las regiones con más desempleo juvenil de Europa, entonces, ¿cómo desnudar al narco del respaldo social?¿Soluciones? Siempre se pide más desarrollo y oportunidades para la zona, para ofrecer alternativas a los jóvenes. Pero no podemos obviar una falta de valores generacional. "Hay jóvenes sin formación que quieren ganar 4.000 euros/mes", pero hay un mensaje que tienen que tener claro, si entran en el negocio de la droga, la estadística dice que en algún momento de sus vidas acabarán en prisión".Aún quedan años de luchaEstamos aún en los albores de la fase judicial de esta nueva era en la lucha contra el narco en España. Desde la Fiscalía estiman que aún tardará un lustro en haber un punto de inflexión."Esto es un reto enorme y requiere su tiempo", expone Cisneros, que solicita más esfuerzos por parte de la Junta de Andalucía, que es quien debe ampliar los medios judiciales para que haya medios y espacio físico.La Fiscalía propone reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o que se abra el abanico a la celebración de juicios parciales para las agrupaciones criminales.En cualquier caso, hay un riesgo reconocido: que el narcotráfico se deslocalice y traslade su actividad al interior de Andalucía o al Levante. En cualquier caso, eso implicaría una mejora para una región como es el Campo de Gibraltar, que convive con el delito normalizado.Sobre el desgaste de esta guerra contra los clanes, Cisnero, que lleva 22 años destinado en Algeciras, admite el desgaste de una posición exigente, "aunque no queda más remedio que asumirlo". En su rutina, y en la de los fiscales antidroga, cuentan con toparse a menudo con las ruedas del coche rajadas y algunas amenazas, pero "es un riesgo que va con el cargo".

