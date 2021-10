https://mundo.sputniknews.com/20211002/descubren-una-proteina-que-bloquea-la-multiplicacion-del-vih-1116683824.html

Descubren una proteína que bloquea la multiplicación del VIH

Científicos estadounidenses han descubierto en las células de ratones y monos una proteína hasta ahora desconocida. Resulta que bloquea el proceso de... 02.10.2021, Sputnik Mundo

Los expertos opinan que el descubrimiento podría utilizarse en el desarrollo de medicamentos antivirales para tratar el VIH en humanos. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Cell.¿Cómo funciona la proteína retroCHMP3?Muchos tipos de virus utilizan enzimas y otros sistemas para reproducirse. Los medicamentos "interfieren" con estos "ayudantes", bloqueando así la replicación de las bacterias.Los científicos descubrieron que la proteína retroCHMP3, encontrada en las células de mono y de ratón, actúa de la misma manera: bloquea la multiplicación del VIH y otros virus, pero no provoca la alteración de los sistemas celulares.RetroCHMP3 es una versión abreviada de la proteína CHMP3 que juega un papel importante en la cadena génica ESCRT, responsable de la clasificación de las moléculas. Esta cadena es la principal "ayudante" de los virus, ya que participa en el ensamblaje de sus envolturas. La proteína se une a los virus e impide que las proteínas de la cadena ESCRT completen el ensamblaje de nuevas partículas virales.¿Se puede trasplantarla a células humanas?Como la retroCHMP3 no se encuentra en las células de los seres humanos, los científicos decidieron realizar un experimento y trasplantar el gen de la proteína en células humanas. Resultó que las células se volvieron invulnerables al virus de inmunodeficiencia humana tras el trasplante. Además, esta intervención no tuvo ningún efecto negativo sobre las funciones vitales de las células.Los investigadores planean continuar su trabajo y utilizar este descubrimiento para crear medicamentos que bloqueen la multiplicación del VIH y otros virus peligrosos en el cuerpo humano.El 25 de agosto, la farmacéutica Moderna comenzó a probar su vacuna experimental contra el VIH en humanos. La vacuna candidata es funcionalmente similar al sistema de ARN mensajero (mRNA) que también utiliza la vacuna de Moderna contra el COVID-19.En 2020 unas 37,6 millones de personas en todo el mundo estaban infectadas con el VIH.

