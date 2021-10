https://mundo.sputniknews.com/20211002/descubre-cual-romanov-se-caso-en-san-petersburgo-y-el-porque-a-rusia-le-importa-1116676658.html

Descubre cuál Románov se casó en San Petersburgo y el porque a Rusia le importa

Descubre cuál Románov se casó en San Petersburgo y el porque a Rusia le importa

La catedral de San Isaac en San Petersburgo ha acogido la ceremonia solemne del matrimonio de un descendiente de las dinastías Románov, Windsor y Hohenzollern... 02.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-02T00:59+0000

2021-10-02T00:59+0000

2021-10-02T01:04+0000

estilo de vida

rusia

historia

boda

monarquismo

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116667279_0:285:2903:1918_1920x0_80_0_0_635ba2b9fb9852459996c2d51992d215.jpg

¿Quiénes son los novios?Jorge es el único hijo de María Románova, la jefa de la Casa Imperial Rusa. Su bisabuelo Kirill era primo de Nikolái II. Muchos historiadores discuten sobre la legitimidad de sus pretensiones al título de herederos al trono, pero la conexión familiar de madre e hijo con el último emperador ruso no está en duda.Y no solo con él. A través de su bisabuela, la princesa británica Victoria Melita, Jorge también es descendiente directo de la reina Victoria y ocupa el puesto 140 en el orden de sucesión al trono británico. También ostenta el título de príncipe de Prusia por pertenecer su padre a la dinastía Hohenzollern.Jorge tiene 40 años. En septiembre, se casó por lo civil en Moscú con la hija de un diplomático italiano, Rebecca Bettarini, quien se convirtió al cristianismo ortodoxo y pasó a llamarse Victoria. En los últimos años ha ayudado a Jorge en sus actividades sociales y culturales, en 2017 encabezó una fundación benéfica y más tarde el Fondo Imperial Ruso fundado por Jorge.El compromiso matrimonial de Jorge y Victoria tuvo lugar en enero en Kostroma en la Catedral de la Trinidad del Monasterio de Ipatiev. En este monasterio, el fundador de la dinastía Románov, Mijaíl, fue llamado a reinar a inicios del siglo XVII.El 1 de octubre, Jorge y Victoria se casarón finalmente en San Petersburgo por la iglesia. La novia fue acompañada al altar por su padre, el ex embajador de Italia en Bélgica, Roberto Bettarini.Más de 1.000 invitados asistieron a la boda en la Catedral de San Isaac. Entre ellos se encontraban representantes de las Casas Reales belga, montenegrina, italiana, yugoslava, prusiana, así como el rey búlgaro Simeón II, el rey de Egipto Ahmed Fuad II y el nieto del último rey de Italia Umberto II de Saboya -Manuel Filiberto de Saboya.El atuendo de la novia fue confeccionado de seda italiana por la casa de moda libanesa Reem Acra y se complementó con una cola de seis metros con un escudo del águila bicéfala.No es el primer RománovAl enterarse de la boda en San Petersburgo, los medios europeos se llenaron de titulares incorrectos, informando de "la primera boda de un Románov después de un siglo en Rusia".Pero no es así. Jorge no es el primer Románov en casarse en Rusia. En el breve periodo entre la Revolución y la creación de la URSS, de 1917 a 1919, miembros de la Casa Imperial Rusa celebraron cuatro matrimonios, subraya el historiador ruso Ivan Matveev. Después del colapso de la URSS, se celebraron varias bodas, por ejemplo, aquella de 1993 en Kostroma entre el príncipe Dimitri Románov y la princesa Dorrit Reventlov.¿Cuál es la tarea de los Románov en Rusia moderna?Hay muchos Románov en el planeta. La dinastía, que gobernó desde 1613 hasta la Revolución de 1917, tiene sucesores genéticos que viven en diferentes países. No tienen una organización que los una. Mientras los monárquicos discuten sobre quién debería ser considerado el heredero del trono (inexistente), averigüemos qué significa ser el heredero de la dinastía Románov en la Rusia del siglo XXI, una república presidencial gobernada por Vladímir Putin.Además de la Casa Imperial y el Fondo Imperial ya mencionados, María y Jorge tienen varias otras fundaciones caritativas. Entre ellos se destaca Rus. Este es el primer "banco de alimentos" en Rusia.Además, los Románov ayudan a la sociedad rusa a trazar la continuidad de generaciones entre siglos, afirman los periodistas del canal de televisión ruso Tsargrad: Ya que el tema de los Románov es muy polémica en Rusia, ofrecemos a nuestros lectores la oportunidad de investigar y decidir por sí mismos cuál organización de los Románov prefieren -la Casa Imperial Rusa de María y Jorge o La Asociación de la Familia Románov de los descendientes varones del zar Nicolás I. Ambos sitios web funcionan en inglés.

urss

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, historia, boda, monarquismo, urss