Venezuela quitó seis ceros a su moneda, pero ahora los ciudadanos temen al alza del dólar

El bolívar, la moneda venezolana, amaneció con seis ceros menos, como parte de una medida del Gobierno para facilitar los pagos ante la hiperinflación. Sin... 01.10.2021, Sputnik Mundo

En Venezuela, el precio del dólar varía diariamente, pero cuando el Ejecutivo anuncia la puesta en marcha de medidas económicas se dispara en mayores proporciones. Según el Gobierno, esto obedece a una guerra inducida contra la moneda local.Esta ocasión no fue la excepción: el dólar pasó de 4.100.000 a 5.250.000 bolívares (de los antiguos), pues ahora con la reconversión monetaria se le restan seis ceros, es decir, el valor del dólar paralelo se ubicó en 5,25 bolívares digitales.De ahora en adelante, todo lo expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón, lo que significa que si un producto tenía un valor de 50.000.000 de bolívares ahora será de 50 bolívares.Vanessa López, empleada de la administración pública, indicó que su mayor preocupación es el alza que tendrán los precios, tras la abrupta subida del dólar."La reconversión monetaria solo nos va a permitir manejar con mayor facilidad las cuentas, pues llegó un momento en el que eran tantos ceros que no se podían calcular con facilidad. Pero el problema ahora es esta subida de dólar, y todos los venezolanos sabemos que cuando sube el dólar automáticamente suben los precios", expresó la mujer, de 35 años, en conversación con Sputnik.EspeculaciónEl ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, calificó de especulación la subida del dólar, tras la entrada en vigencia del bolívar digital."Los enemigos de Venezuela se les agotaron las ideas: frente a la iniciativa del bolívar digital especulan con el dólar, ante la recuperación económica sabotaje a los servicios públicos. Frente al éxito en la mitigación de la pandemia: distorsión mediática de la realidad", escribió en su cuenta de Twitter.Para Rossana Cassaro, propietaria de una tienda de ropa de niños, el Gobierno debe implementar medidas para controlar la inflación y aumentar la producción nacional."Mientras no controlen la inflación aquí vamos a seguir igual y dentro de algunos años irán a quitar seis ceros más y cada vez se agrava nuestra situación económica porque hay muy poca producción en el país. Quitando ceros no van a resolver nada, y en esta ocasión esta reconversión podría durar quizás uno o dos años más, va a durar menos que la anterior reconversión", comentó.Esta reconversión monetaria es la tercera en 13 años. La primera fue en 2008 durante el Gobierno de Hugo Chávez (1954-2013), y hubo una segunda en 2018 implementada por el presidente Nicolás Maduro.Para esta reconversión, el Banco Central de Venezuela (BCV) emitió cinco nuevos billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares y una moneda de uno.Luis Villarroel, quien trabaja vendiendo sopa en la calle, manifestó que los productos que compra para prepararla sufrieron un aumento, el cual consideró obedeció al incremento del dólar."Ya empezaron a aumentar el dólar, esto significa que van a seguir aumentándolo y a subir todos los precios. Yo comprobaba tres cubitos de pollo (producto para sazonar la comida) en menos de seis millones (antes de la reconversión) y hoy fue a comprarlos y costaban más de ocho millones (8 bolívares de los actuales)", señaló.HiperinflaciónEl Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que hace frente a una guerra económica, impulsada desde el exterior, que afecta a la moneda local.En ese sentido, la economista Pascualina Curcio, profesora de la Universidad Simón Bolívar, en conversación con Sputnik, manifestó que el ataque al bolívar viene dado desde Estados Unidos, y esto ha provocado la hiperinflación desde año 2013.Para la autora del libro Hiperinflación: arma imperial, los portales web que publican el precio de dólar, causan la depreciación del bolívar."Inducen una depreciación del bolívar, porque han ido posicionando en portales web un valor del bolívar que no es el real, es ficticio y es una manipulación de la escala monetaria de nuestro bolívar. De repente, de la noche a la mañana sin justificación, el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar pasa de 3.500.000 a 4.500.000 bolívares, sin ninguna justificación económica, política enmarcada en el ataque contra el pueblo venezolano", expuso.El BCV ha asegurado que con este cambio la moneda local no se está depreciando, sino que se está simplificando para facilitar el uso a los venezolanos.Los nuevos billetes comenzarán a circular el lunes 4 de octubre, y estos coexistirán un tiempo con los anteriores; mientras, los ciudadanos esperan que con esta reconversión monetaria se solucione la demanda de efectivo que atraviesa el país.

