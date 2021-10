https://mundo.sputniknews.com/20211001/un-reportero-aficionado-toca-la-lava-del-volcan-de-la-palma-y-se-sorprende-porque-se-quema-1116640518.html

Un reportero aficionado toca la lava del volcán de La Palma y se sorprende porque se quema

Su vídeo ha generado una gran polémica en redes sociales, en las que le han calificado de imprudente. 01.10.2021, Sputnik Mundo

La erupción del volcán de La Palma está provocando una gran expectación. Son muchos los periodistas y medios de comunicación que se han desplazado a la zona para informar de todo lo que acontece. Pero también son muchos los turistas y curiosos que ha decidido desplazarse a la isla canaria para ver y retratar lo que está siendo un espectáculo para muchos.Las imágenes en redes sociales y selfies con la lava del volcán de fondo están a la orden del día. Las autoridades han advertido en contadas ocasiones de la gente no se acercara a la zona y no generen situaciones que puedan generar peligro para hacerse fotos. Sin embargo, no todos cumplen con las indicaciones. Es el caso de este reportero aficionado, que no dudó en saltarse el cordón de seguridad y grabarse a unos metros de la colada del volcán.El vídeo comienza con la imagen de una roca desprendiéndose de la colada y con su comentario: "Es la primera roca volcánica que veo correr por aquí", afirma que es impresionante y que está "supercaliente" y no duda en acercarse a tocarla. "Es que por dentro está al rojo vivo", aseguraba a cámara con comentarios como "por primera vez tocando una piedra recién hecha al horno" mientras se quema al tocarla.Las imágenes no han tardado en hacerse virales causando indignación. Muchos han calificado la actuación de este hombre de imprudente.

