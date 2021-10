https://mundo.sputniknews.com/20211001/protestas-contra-bolsonaro-vuelven-a-brasil-con-el-desafio-de-agregar-nuevos-sectores-1116666703.html

Protestas contra Bolsonaro vuelven a Brasil con el desafío de agregar nuevos sectores

Protestas contra Bolsonaro vuelven a Brasil con el desafío de agregar nuevos sectores

Las organizaciones que impulsan la Campaña Fora Bolsonaro —en su mayoría movimientos sociales de izquierda— asumieron que tienen el "desafío de fortalecer la capacidad de convocatoria y movilización de la campaña, al mismo tiempo en que incorporamos nuevos sectores a nuestra lucha".Esta vez, además de las organizaciones de la Campaña Fora Bolsonaro, que ya promovieron cinco ediciones de protestas a nivel nacional desde mayo, las manifestaciones también son organizadas por el colectivo Derechos Ya, un fórum que reúne a líderes de 19 partidos.La mayoría de partidos que convocan la protesta están en el espectro de la izquierda —PT, PSOL, PCdoB, PSB, Cidadania, PV, Rede, PDT y Solidariedade—, por lo que los organizadores aún no consiguieron "romper la burbuja" y agregar a partidos de centro y derecha.No obstante, se espera que estén presentes políticos o algunos segmentos de partidos de la llamada "tercera vía", en referencia a la alternativa que buscan de cara a las elecciones frente a Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).Lula no estará en las marchas, pero sí Fernando Haddad —que fue el candidato del PT en las elecciones de 2018— y el precandidato laborista Ciro Gomes (PDT), además de nombres del centro-derecha que se decepcionaron con el Gobierno Bolsonaro, como João Amoedo (del partido Novo) y el exiministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, otro posible presidenciable.Para que a nivel mediático las manifestaciones no queden circunscritas al ámbito de la izquierda los organizadores quieren promover el uso de los colores verde y amarillo, los colores de la bandera, alegando que en los últimos años fueron "secuestrados" por la ultraderecha y hay que rescatarlos.Además, en la manifestación de Sao Paulo (sureste), que arrancará a las 13 horas (16:00 GMT) en la avenida Paulista y será el acto principal a nivel nacional, se tocará el himno nacional.Estas manifestaciones serán las primeras de gran porte convocadas por la izquierda tras los multitudinarios actos del bolsonarismo el 7 de septiembre, considerados de carácter golpista por buena parte del arco político.

