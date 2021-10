https://mundo.sputniknews.com/20211001/primer-ministro-de-haiti-se-reune-con-emisarios-de-washington-1116632907.html

Primer ministro de Haití se reúne con emisarios de Washington

Primer ministro de Haití se reúne con emisarios de Washington

PUERTO PRÍNCIPE (Spuntik) — El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió con emisarios de Washington que llegaron al país tras el escándalo de la... 01.10.2021

"Me encuentro con el subsecretario de Estado, Brian Nichols, y el director principal sénior Juan González para discutir el Acuerdo Político para una Gobernanza Pacífica y Efectiva, las próximas elecciones, el borrador de la Constitución, así como la cooperación en seguridad", confirmó el titular en su cuenta en Twitter.Nichols y González tienen previsto encontrarse además con el canciller Claude Joseph y los líderes de grupos políticos "para discutir un proceso liderado por Haití para restaurar el orden democrático en el país", según anunció en un comunicado la embajada de Estados Unidos en la nación caribeña.Ante las críticas por un nuevo ciclo de injerencias norteamericanas en los asuntos internos de Haití, Nichols se apuró a señalar ante medios de ese país que "Washington no tiene la intención de imponer una solución o una hoja de ruta a Haití", y subrayó que no presionarán por elecciones a corto plazo, sino que apoyan una estrategia nacional.Este jueves el subsecretario de Estado discutió con diversas plataformas civiles nacionales, entre ellas el conocido Grupo Montana, que reúne a la comisión para la búsqueda de una solución haitiana a la crisis."Agradecí la oportunidad de escuchar a representantes de la sociedad civil, incluido el Grupo Montana, para comprender mejor sus deseos para el futuro de Haití. Apoyamos soluciones inclusivas lideradas por haitianos para los desafíos de Haití", dijo al término del encuentro.En la agenda también se encuentra la reciente crisis migratoria que empujó a más de 15.000 haitianos a albergues en la ciudad Del Río, Texas, de donde están siendo deportados de manera expedita a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano.Hasta el 30 de septiembre llegaron casi 5.500 expulsados, según confirmó la Organización Mundial de las Migraciones.Los emisarios planean concluir su visita al país el viernes.

