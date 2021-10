https://mundo.sputniknews.com/20211001/los-habitos-que-matan-tu-corazon-1116645904.html

Los hábitos que matan tu corazón

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Matan a 17,5 millones de personas anualmente. 01.10.2021, Sputnik Mundo

Los expertos creen que la situación no cambiará en un futuro próximo. No solo las personas de edad avanzada están en riesgo, sino también los hombres mayores de 35 años. Por supuesto, la predisposición genética no puede excluirse por completo, pero nuestro estilo de vida tiene un impacto mucho mayor en el corazón y los vasos sanguíneos. Investigadores de la Asociación Estadounidense del Corazón han identificado los hábitos que pueden llevarte tarde o temprano a la mesa de un cirujano cardíaco. Los hábitos que arruinan tu corazón, en la videoinfografía de Sputnik.

