https://mundo.sputniknews.com/20211001/la-ley-de-etiquetados-de-alimentos-en-argentina-suma-resistencias-y-pende-de-un-hilo-1116667810.html

La ley de etiquetados de alimentos en Argentina suma resistencias y pende de un hilo

La ley de etiquetados de alimentos en Argentina suma resistencias y pende de un hilo

El Senado argentino dio media sanción en octubre de 2020 a la norma que obligaría a colocar advertencias en productos si contienen exceso de sodio, grasas... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T22:38+0000

2021-10-01T22:38+0000

2021-10-01T22:38+0000

américa latina

opinión y análisis

argentina

alimentos saludables

crisis económica

ley

malnutrición

desnutrición infantil

alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116673815_0:559:2048:1711_1920x0_80_0_0_4fdd071b1813e3000684957bab5c5457.jpg

La Ley de etiquetado de alimentos busca que las marcas de productos empaquetados, procesados y bebidas embotelladas deban colocar advertencias al consumidor si contienen alcohol o excesos de calorías o nutrientes críticos como sodio o azúcar.La ley obtuvo media sanción del Senado en octubre de 2020, pero a punto de perder estado parlamentario, no tiene fecha de debate en la Cámara de Diputados, al tiempo que siguen manifestándose resistencias de parte de las empresas. Las cámaras de bebidas no alcohólicas y de la industria láctea demandaron modificaciones al proyecto.También se sumó al Gobierno un importante oponente, el nuevo jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, gobernador de la provincia de Tucumán (noroeste), quien tomó una licencia en su cargo para asumir como mano derecha del presidente, Alberto Fernández, el 20 de septiembre.Manzur es referente político de una provincia históricamente azucarera y en más de una ocasión fue el principal interlocutor aliado a las corporaciones. En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), frenó la incorporación de un impuesto a las bebidas azucaradas que iba a ser integrada a una reforma tributaria, que finalmente fue olvidada."Vemos con mucha preocupación su designación, pero la industria azucarera frenó un poco las presiones por el acuerdo por la producción de bioetanol a partir del azúcar. Hay otras industrias atrás, y sus estrategias son difundir mitos falsos sobre la ley, fácilmente contraargumentados sobre la base de evidencia científica libre de conflictos de interés", enfatizó la nutricionista y docente universitaria.Prioridades e interesesLa ley es el resultado de años de trabajo de organizaciones preocupadas por la epidemia de obesidad en todas las edades, que demuestra un empeoramiento significativo en las infancias y personas de bajos recursos económicos.La apoyan las Organización de Naciones Unidas a través de Unicef y la FAO, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas Sustentables (Fundeps) y la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), entre otras.Argentina es el país que consume más bebidas azucaradas por persona en el mundo. Se estima que se ingieren 137 litros anuales en promedio por habitante, según informó la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2019. También lidera en la región en la ingesta de galletas dulces.El 70% de la población tiene sobrepeso y 40% es obesa, un conjunto de resultados directos de la malnutrición que genera el consumo de productos ultraprocesados y gaseosas en ámbitos de pobreza en un contexto de falta de transparencia y regulación.El país tiene el porcentaje más alto de niños menores de cinco años con sobrepeso en la región (13,6%). El 41,1% de la población de cinco a 17 años tiene sobrepeso y casi la mitad lo registra cuando termina el secundario, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019), realizada por el Ministerio de Salud.Seis de cada 10 niños y niñas argentinos crecen en la pobreza y son el rango etario más afectado por este indicador. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza infantil ascendió en el primer semestre de 2020 a 56,3% y la indigencia entre los menores llegó en este período a 15,6%.Además, la mitad de los habitantes en Argentina detenta algún nivel de inseguridad alimentaria. En el período 2017-2019, 12,9% de la población sufrió inseguridad alimentaria severa, un porcentaje que era de 5,8% entre 2014 y 2016. Por otra parte, la inseguridad alimentaria moderada pasó de 19,2% a 35,8% entre esos mismos lapsos."Hoy hay un vacío legal, no hay una regulación que evite mentir en la publicidad ni en los empaquetados, y nuestro código alimentario en Argentina tiene un punto de vista bromatológico, de inocuidad, y no incorpora una perspectiva de prevención de las enfermedades no transmisibles", enfatizó.

https://mundo.sputniknews.com/20210920/presidente-de-argentina-reordena-su-gabinete-con-un-giro-a-la-derecha-1116256970.html

https://mundo.sputniknews.com/20191030/alimentos-ultraprocesados-epidemia-america-latina-comida-chatarra-1089155278.html

https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111523064.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

opinión y análisis, argentina, alimentos saludables, crisis económica, ley, malnutrición, desnutrición infantil, alimentación