La hispanidad y el indigenismo protagonizan el cónclave del Partido Popular español

La hispanidad y el indigenismo protagonizan el cónclave del Partido Popular español

BILBAO (Sputnik) — Las cuestiones de la hispanidad y el perdón por el indigenismo fueron protagonistas en la Convención Nacional que celebra esta semana en... 01.10.2021, Sputnik Mundo

Casado pronunció estas palabras en presencia del expresidente mexicano Felipe Calderón que, por su parte, añadió sentirse "orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles, indígenas y españolas, como todos los mexicanos y profundamente orgulloso de todas esas raíces".Para el analista político Eduardo Bayón, estas manifestaciones "forman parte de una estrategia muy medida del partido que se interconecta con varios factores en clave interna", comienza explicando.En primer lugar cita "cierta importación de estrategia aplicada en España de estrategias seguidas en Sudamérica, también con la presencia de muchos opositores venezolanos en Madrid, lo que se ha dado en llamar la little Caracas, señala.Bayón también encuentra una conexión con la disputa que por el voto conservador libra el Partido Popular con la formación de ultraderecha Vox en España "y el concepto de la iberosfera, por el que reivindican el pasado español del imperio", además de cierta intención de alinearse con Estados Unidos en materia de geoestrategia, por lo que concluye que "está todo un poco interconectado", según afirma.La cuestión venía arrastrándose toda la semana, desde que la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, introdujera el debate desde Estados Unidos, donde realiza una visita institucional esta semana.Ayuso, que participó en actos relacionados con el mes nacional de la herencia hispana, que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, defendió el legado español en latinoamérica del que dijo que llevó "el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano", declaró a los periodistas.En otra comparecencia, la política popular habló del “indigenismo, la revolución y el populismo que está llevando incluso a realizar una revisión maniquea de la historia de España y del legado nuestro en América” y se refirió además al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del que dijo que promueve “un indigenismo que es el nuevo comunismo”.López Obrador, por su parte y coincidiendo con el aniversario número 200 de la independencia de México, pidió esta semana perdón al pueblo yaqui en nombre del Estado mexicano, criticó duramente la persecución de indígenas bajo la dictadura de Porfirio Díaz y censuró la “concepción racista que se padece desde la llegada de los invasores españoles”, según manifestó.No es la primera vez que López Obrador se dirigía directamente a España por esta cuestión, ya que en marzo de 2019 reclamó perdón por los episodios de la llegada de los españoles a América, mediante una carta enviada al jefe del Estado español, el rey Felipe VI.La misiva fue contestada por la Cancillería española, el organismo encargado de dirigir la política exterior española, y no por la Casa Real.Desde Exteriores rechazaron “con toda rotundidad” su contenido, ya que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”, según dijeron en aquel entonces.Sin embargo, quien sí recogió el guante de López Obrador esta semana y también desde la formación conservadora, fue el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, quien en una de las conferencias de la Convención Nacional de los populares y animado por un público fiel le recordó a López Obrador sus raíces españolas.El analista político Eduardo Bayón destaca el papel del think tank FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), presidido por Aznar. “Esa línea ideológica, quien se la marca al Partido Popular es Faes”, explicó a la agencia Sputnik sobre la línea abierta esta semana por los populares en las relaciones de España con Latinoamérica”.

