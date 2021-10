https://mundo.sputniknews.com/20211001/la-fiscalia-boliviana-cita-al-gobernador-opositor-camacho-por-el-golpe-de-estado-de-2019-1116656966.html

La Fiscalía boliviana cita al gobernador opositor Camacho por el golpe de Estado de 2019

La Fiscalía boliviana cita al gobernador opositor Camacho por el golpe de Estado de 2019

LA PAZ (Sputnik) — El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, uno de los líderes del golpe de Estado de 2019 contra... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T17:06+0000

2021-10-01T17:06+0000

2021-10-01T17:06+0000

américa latina

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/109051/81/1090518119_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_fd579d68c749cc865c3f1117a87d0bab.jpg

"Luis Fernando Camacho Vaca (…) deberá comparecer ante el suscrito representante del Ministerio Público a objeto de que presente su declaración informativa en calidad de denunciado", dice una citación firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, de La Paz.El ultraderechista gobernador, quien encabezó protestas callejeras como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz durante la crisis de 2019, es el principal acusado del golpe de Estado, en un proceso por el que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez está en detención preventiva desde marzo.Sin explicaciones, la fiscalía había demorado la declaración de Camacho, un acto que podría ser seguido por una imputación formal contra la figura más poderosa de la oposición. DesafíoCamacho se mostró desafiante la semana pasada, cuando desde el oficialismo surgieron observaciones a la demora de la fiscalía en convocarlo a declarar en el proceso iniciado a partir de una denuncia de la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS)."Esto sí les va a gustar a los masistas, para que tomen atención, esto sí les va a gustar: primero, como es su sueño encarcelarme, sepan que yo no voy a huir de país, yo no soy ningún cobarde", dijo hace una semana en un discurso en un acto en el que estaba presente el vicepresidente David Choquehuanca.Camacho tuvo un pobre desempeño como candidato presidencial en las elecciones generales de octubre de 2020, con solo el 14 por ciento de los votos, pero reforzó su liderazgo regional al ganar a principios de este año la elección de gobernador de Santa Cruz, el departamento más grande y rico del país.Desde ese cargo ha desafiado varias veces al Gobierno nacional de Luis Arce con intentos de asumir facultades de distribución de tierras y designación de autoridades, y el pasado jueves organizó una gran bienvenida, con ayuda de la Iglesia católica, a grupos indígenas que llegaron a Santa Cruz en marcha de protesta.Además de Camacho y Áñez, varios ministros del Gobierno transitorio y ex jefes militares y policiales están acusados en el proceso por el golpe.

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia