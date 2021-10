https://mundo.sputniknews.com/20211001/el-pasaporte-covid-en-brasil-deriva-en-una-disputa-judicial-1116669604.html

El "pasaporte covid" en Brasil deriva en una disputa judicial

La idea era similar a la ya implantada en otros países: obligar a presentar una especie de "pasaporte de las vacunas" para poder acceder a determinados... 01.10.2021, Sputnik Mundo

Los primeros en criticar la medida fueron los bolsonaristas más radicales, que consideraron el decreto municipal una coartada para limitar la libertad individual. El alcalde, que llegó a ser acusado de "comunista" a pesar de ser de centro-derecha, rebatió las críticas con ironía.El decreto del ayuntamiento de Río obligaba a presentar un comprobante de vacunación para entrar en cines, teatros, gimnasios, estadios o monumentos turísticos y entró en vigor el 15 de septiembre. Rápidamente, sus efectos se hicieron notar.Cinco días después de su publicación, el número de cariocas con la segunda dosis de la vacuna pendiente cayó de 279.000 a 224.000, una reducción de cerca del 20%. Nadie quería quedarse a las puertas de un local por no haberse puesto el pinchazo cuando tocaba.No obstante, apenas 15 días después, un juez del Tribunal de Justicia de Río anuló el decreto, atendiendo la petición de una jubilada que alegaba verse limitada para circular por la ciudad. En su decisión, el juez llegó a equiparar el "pasaporte covid" con la persecución nazi a los judíos y gitanos, diciendo que ahora "los enemigos del siglo XXI" eran los no vacunados, lo que agrandó la polémica.El supremo restablece el pasaporteEl ayuntamiento de la ciudad recurrió la anulación ante el Tribunal Supremo Federal, que no tardó en pronunciarse. El 30 de septiembre el presidente de la corte, Luiz Fux, restableció la validez del "pasaporte covid", diciendo que anularlo podría "desestructurar" la planificación de las autoridades municipales para luchar contra la pandemia, contribuyendo a la diseminación del virus y retrasando la inmunización colectiva por falta de estímulo a la vacunación.No obstante, los juristas advierten que el tema no está "pacificado" porque hasta ahora se tomaron decisiones en base a demandas individuales, y hasta que el Supremo no juzgue el mérito del decreto de forma definitiva podrá surgir nuevos cuestionamientos.Además, el presidente Jair Bolsonaro y su círculo de seguidores siguen cargando contra esta y otras medidas de combate a la diseminación del virus. Esta misma semana, el líder ultraderechista afirmó que se ve obligado a exigir que se respete el derecho al trabajo, a la libertad de culto y a "no aceptar el pasaporte covid".Aún así, al contrario que en otros países, en Brasil los negacionistas de la vacuna son una clara minoría, y la campaña de inmunización avanza sin apenas resistencias. Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, el 70,7% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna y el 42,9% está totalmente inmunizada.

Joan Royo Gual

