https://mundo.sputniknews.com/20211001/el-arresto-de-puigdemont-en-italia-reabre-la-puerta-a-su-extradicion-1116658829.html

El arresto de Puigdemont en Italia reabre la puerta a su extradición

El arresto de Puigdemont en Italia reabre la puerta a su extradición

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de Cataluña y rostro del movimiento independentista Carles Puigdemont se enfrenta de nuevo a una posible entrega a España... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T17:51+0000

2021-10-01T17:51+0000

2021-10-01T18:00+0000

españa

europa

cataluña

italia

carles puigdemont

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116660189_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_a3292986532a0265a596db2025398077.jpg

El 4 de octubre declarará ante el tribunal de Cerdeña, donde fue detenido hace una semana tras aterrizar en la isla para asistir a un acto relacionado con la cultura catalana.Tras su declaración, las autoridades italianas podrían dejarlo en libertad o tramitar su devolución a Madrid para responder ante el Tribunal Supremo por el proceso independentista de 2017.Los expertos coinciden en que el desenlace final dependerá de la interpretación que haga el tribunal de Sassari sobre una decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado 30 de julio.Este tribunal de Luxemburgo rechazó devolver a Puigdemont su inmunidad como eurodiputado tras considerar que ninguna autoridad de la UE podía ejecutar una euroorden en su contra al haber sido suspendida por el juez del Supremo.¿Por qué le arrestan en Italia?Una de las incógnitas de este nuevo capítulo en los problemas judiciales de Puigdemont es el motivo por el que fue detenido en Italia.Apenas unos días antes de viajar a Cerdeña viajó con libertad a París y visitó la Asamblea Nacional sin reacción de las autoridades francesas.Los especialistas en derecho consultados por la Agencia Sputnik creen que el arresto fue el resultado de los mecanismos automáticos del sistema de información del espacio Schengen, donde constaba una orden de detención contra el político."En el momento en que pasó por un aeropuerto se puso en marcha un mecanismo, y a partir de aquí hay una serie de automatismos: la policía italiana lo comunica al juez, que entiende que hay una euroorden contra esta persona, y se trata de valorar si está vigente o no, que es el gran debate que existe en estos momentos", explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós.En el caso de Francia, según Arbós, cabe la posibilidad que las autoridades policiales decidieran no intervenir en los desplazamientos de Puigdemont por su necesidad de viajar regularmente a Estrasburgo como eurodiputado.¿Sigue vigente la euroorden?En su fallo de julio, el TGUE interpretó que Puigdemont no podía ser arrestado porque la euroorden estaba inactiva hasta que se resolviera una cuestión prejudicial planteada por el juez del Supremo, Pablo Llarena, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).Llarena preguntó al TJUE sobre los motivos para solicitar una extradición después de que Bélgica rechazara entregar a España al exconsejero catalán también huido Lluis Puig.No obstante, el juez remitió esta semana un escrito al tribunal italiano afirmando que "en ningún momento" había desactivado las euroórdenes.Según el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira i Virgili Antoni Pigrau, "aunque Llarena insiste, la resolución del TGUE apunta a que la euroorden está suspendida".De acuerdo con este experto, la justicia italiana dejó en libertad a Puigdemont tras declarar porque considera que "la euroorden está suspendida como dijo el Tribunal General en la resolución de julio".Arbós no lo ve tan claro: "los abogados italianos no lo dan definitivamente por ganado. El estatus de Puigdemont es un poco complicado, un tribunal de Canadá acaba de rechazar que viaje partiendo de la idea de que tiene una orden en su contra".Para este jurista, además, existe una duda sobre si la consideración del TGUE de que no había riesgo para detener al líder independentista se refería solo a sus desplazamientos por Bélgica y Francia, en calidad de eurodiputado.¿Se contempla una extradición?El caso de Cerdeña puede significar un antes y un después para la situación judicial del expresidente catalán en el extranjero, dependiendo de la interpretación que Italia haga sobre el estado de la euroorden.Según Arbós, "si el tribunal italiano considera que está vigente la euroorden Puigdemont se la juega, porque significa que hay un juez en Europa además del español que entiende que la orden está vigente".En este último escenario, el catedrático cree que "hay posibilidad de que acabe siendo entregado a las autoridades españolas".A Pigrau, por su parte, le "sorprendería mucho" que Puigdemont sea llevado a España, porque incluso si lo mantuvieran retenido el día 4 "habría que iniciar un juicio en Italia para ver si el delito por el que le reclaman es equivalente a un delito italiano".Una situación similar se dio en el año 2018 en Alemania, cuando el expresidente catalán tuvo que pasar 12 días en la prisión de Neumünster antes de que la justicia alemana descartara extraditarlo en base al delito de rebelión por el que lo reclama el Supremo."Yo diría que es bastante poco probable que pase esto, más bien pienso que le tomarán declaración y le volverán a dejar en libertad y seguirán considerando que está suspendida la euroorden", concluye Pigrau.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/independentistas-protestan-cerca-del-consulado-de-italia-en-barcelona-por-la-detencion-de-1116382810.html

https://mundo.sputniknews.com/20210924/puigdemont-liberado-mientras-italia-estudia-su-caso-la-extradicion-seria-un-desacato-al-tgue-1116395204.html

https://mundo.sputniknews.com/20210930/el-tribunal-supremo-de-espana-pide-a-italia-la-entrega-inmediata-de-puigdemont-1116603272.html

cataluña

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, cataluña, italia, carles puigdemont, opinión y análisis