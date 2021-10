https://mundo.sputniknews.com/20211001/el-1-de-octubre-de-1931-asi-conquistaron-las-mujeres-el-derecho-a-voto-en-espana-1116636207.html

El 1 de octubre de 1931: así conquistaron las mujeres el derecho a voto en España

¿Sabías que las mujeres en España votan desde hace tan solo 90 años? Pensar que hace un tiempo las mujeres no tenían derecho a voto resulta hoy una idea... 01.10.2021, Sputnik Mundo

El 1 de octubre se cumplen 90 años desde que se aprobó en las Cortes el sufragio femenino en España, un avance hacia la plena democracia que fue posible gracias a los argumentos de la política Clara Campoamor. El derecho al voto femenino ya estaba reconocido en los países escandinavos, Rusia o Reino Unido pero todavía no era posible en otros como Francia, Italia o Bélgica.En España tampoco. Es en el contexto de la Segunda República, el 30 de septiembre de 1931, cuando comenzaba en las Cortes la discusión del artículo concerniente al derecho electoral, que contenía dos puntos neurálgicos: el voto femenino y la reducción de la edad electoral, que por aquel entonces era de 23 años.Habían sido elegidas tres mujeres para las Cortes, aunque solo dos, Victoria Kent y Clara Campoamor, ocupaban sus escaños. Ambas tenían posturas diferentes. Mientras que Clara Campoamor defendía el derecho inalienable de la mujer al voto, Victoria Kent pedía que se aplazara por el bien de la República y aseguraba que las mujeres aún no estaban preparadas para votar debido a la dependencia que tenían de sus maridos o la Iglesia.Los debates en el Parlamento fueron intensos. Algunos diputados, como el republicano Hilario Ayuso decían que las hembras debían votar a partir de los 45 años; otros, que la mujer era pasión y emoción sin espíritu crítico.El diputado Novoa Santos dijo:Campoamor replicaba:Finalmente los argumentos de Campoamor se impusieron al pensamiento masculino y tras dos días de arduas conversaciones, el artículo 36 de la Constitución reconocía el sufragio femenino, es decir, el derecho a votar a toda mujer mayor de 23 años del mismo modo que los varones. Aunque un 40% de representantes de la Cámara decidieron no asistir al debate, la ley fue aprobada con 161 votos a favor y 121 en contra. Las españolas se estrenaron en las urnas en 1933. Paradójicamente, en las generales de noviembre ganó la derecha, y pese a todo, ni Campoamor ni Kent obtuvieron escaño.

