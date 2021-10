https://mundo.sputniknews.com/20211001/desde-luismi-hasta-estefania-de-monaco-la-gente-que-piso-el-mitico-babyo-de-acapulco-i-fotos-1116647914.html

Desde 'Luismi' hasta Estefanía de Mónaco: la gente que pisó el mítico Baby'O de Acapulco I Fotos

Desde 'Luismi' hasta Estefanía de Mónaco: la gente que pisó el mítico Baby'O de Acapulco I Fotos

La discoteca que ya es una leyenda en el puerto mexicano de Acapulco, Guerrero, al ser sede de exclusivas fiestas en las que estuvieron desde figuras del... 01.10.2021, Sputnik Mundo

Una parada obligatoria en el puerto de Acapulco era el Baby'O, una discoteca que nació en 1976 y pronto se convirtió en el lugar predilecto de personalidades del espectáculo, de la política y de los turistas que buscaban glamour.No cualquiera podía entrar a la discoteca que, en sus mejores años, albergó visitas como Rod Stewart, Bono, Brooke Shields, Michael Jordan e incluso a la princesa Estefanía de Mónaco.El lugar no pasaba desapercibido, pues además de que estaba en un lugar privilegiado geográficamente sobre la avenida Costera Miguel Alemán, la principal vía turística del puerto, sus enormes piedras grabadas con el nombre del lugar se volvieron un fondo obligado para las fotos.Tras más de 40 años de existencia, el Baby'O quedó reducido a cenizas, pues la noche del 30 de septiembre se incendió y, según los dueños del lugar, el hecho fue provocado por el crimen organizado; sin embargo, las autoridades investigan el caso.Te dejamos algunas fotos y anécdotas del antro que ha pasado a ser una parte importante del puerto de Acapulco.Los clientes frecuentesEl cantante mexicano Luis Miguel fue uno de los clientes más asiduos del lugar.De hecho, según narraron los dueños del lugar a la revista mexicana Quién, fue este artista quien llevó a Estefanía de Mónaco al Baby'O, en donde en un primer intento por ingresar le negaron la entrada pues no iba vestida para la ocasión.El Baby'O no solo llamaba la atención de los mexicanos, sino también de estrellas de talla mundial como Brooke Shields.Pero aunque por la pista del antro pasaron figuras del espectáculo como Bono y Michael Jordan, el lugar era también uno de los predilectos de la clase política mexicana.Por ejemplo, un cliente frecuente era Arturo Elías Ayub, hoy Director de alianzas estratégicas y Contenidos de las empresas de Carlos Slim, el mexicano más rico.Carlos Slim Domit, hijo del empresario mexicano, visitó infinidad de veces el Baby’O en donde, de acuerdo con Quién, tenía una mesa reservada.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también habló del tema en su mañanera de este 1 de octubre y dijo que habrá que esperar las investigaciones correspondientes para determinar si el incendio fue provocado por grupos criminales.

