Concurso femenino busca solidaridad más que belleza en Bolivia

Decenas de mujeres alteñas se han presentado a las sesiones preliminares de selección de candidatas en los dos primeros días de actividad del concurso lanzado esta semana y promocionado por sus organizadores en redes sociales y medios de comunicación.Todo marchaba sin problemas para el Miss Barbie El Alto, hasta que un comunicado de rechazo emitido por la Defensoría del Pueblo lo convirtió en noticia ampliamente divulgada, reactivando un largo debate sobre la "cosificación" de lo femenino en los concursos de belleza."Solidaridad"El Miss Barbie El Alto no se ciñe a los moldes tradicionales de belleza, sino que busca reforzar valores de solidaridad y compromiso social para los cuales las presentaciones en la pasarela son solo un complemento, dijo la empresa Guapa Producciones, organizadora del concurso.En un comunicado, explicó que el nombre correcto de la actividad es Miss Barbie Solidaria y que pretende alentar a las concursantes a realizar campañas de recolección de juguetes para ser repartidos en la próxima Navidad entre niños pobres de comunidades rurales aledañas a El Alto.Añadió que las concursantes no se presentan solo para mostrar sus cualidades sino para participar en talleres de formación como microempresarias y líderes, con clases de oratoria y de cuidado de la salud física y mental, y belleza, potenciando su actitud de solidaridad.Guapa Producciones aseguró que en sus cinco años de actividades ha logrado "empoderar" a mujeres de toda condición social, muchas de ellas madres, y rechazó "la mofa de parte de los medios que apuntan a perpetuar los cánones estéticos pooir sobre valores humanos básicos".En su página web, la organización divulga regularmente sus actividaes, destacando los concursos femeninos de Miss Mamacita y Miss Reina Madre Solidaridad en varios departamentos del país, en los cuales algunas concursantes participan con ropa de trabajo o trajes típicos.RechazoEl 29 de septiembre, dos días después de lanzado el concurso Miss Barbie, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado expresando sorpresivamente su "rechazo [al] evento que refuerza estereotipos de género e incurre en violencia simbólica, afectando los derechos de las adolescentes y mujeres en general".La Defensoría cuestionó "el papel de los medios de comunicación que difunden este tipo de eventos incurriendo en violencia mediática".El comunicado denunció "la cosificación de la mujer" y recordó que una vigente "Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia" prohíbe actividades que refuercen la violencia simbólica o encubierta y consoliden relaciones de dominación, exclusión, desigualdad, discriminación y subordinación de las mujeres.La declaración ante el concurso alteño contrastó con el silencio de la Defensoría ante los concursos tradicionales de belleza femenina, organizados en la ciudad oriental de Santa Cruz y vinculados en parte a competencias internacionales ampliamente divulgadas por los medios.Más aun, advirtió: "Parece que la Defensoría no se ha informado bien" para pronunciarse.Entonces, ¿el Miss Barbie no contradice a la identidad indígena alteña?, preguntamos al sociólogo."No, de ninguna manera, es una actividad que puede potenciar valores positivos de solidaridad y autocofianza individual y social, lo cual refuerza los principios de vida comunitaria que prevalecen en el mundo indígena", afirmó.Guapa Producciones anunció que el concurso Miss Barbie seguirá adelante porque se enmarca "justamente" en los valores de dignificación de las mujeres que proclama la ley antiviolencia.

